Tall de trànsit al carrer de Sant Antoni a Terrassa

El carrer de Sant Antoni de Terrassa serà tallat al trànti aquest diumenge, 1 de juny, amb motiu de les obres de remodelació de la façana de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

El tall afectarà al tram inicial, el comprès entre la plaça del Doctor Robert i el carrer de Sant Cristòfol. La mesura s'aplicarà entre les 7.30 i les 15.30 hores.

Aquesta setmana s'han enganxat cartells informatius sobre l'actuació als portals d'edificis de la zona. L'Ajuntament ha emès aquest divendres una nota informant del tall, de les causes i de les conseqüències per al transport públic. Els autobusos de les línies de bus L1 (direcció Hospital), L3 (direcció la Maurina), L6 (direcció la Cogullada) i L7 (direcció Can Jofresa) no s'aturaran a la parada Creu Gran del carrer de Sant Antoni, i circularan per l'avinguda de Jacquard, el carrer de Prat de la Riba i el passeig del Vint-i-dos de Juliol.