“Tenir dos hospitals a Terrassa que donen tan bon servei és una fortalesa”

La
salut és un dels grans actius de Terrassa, una ciutat que compta amb dos centres hospitalaris de referència a Catalunya que treballen de manera coordinada per donar resposta a les necessitats ciutadanes. El president de MútuaTerrassa, Antoni Abad, i el president del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Marià Gàllego, coincideixen a reivindicar la fortalesa que suposa per al territori disposar de les dues institucions.
Abad destaca que “per a molta gent que viu a Terrassa, però per a moltíssima més que viu als entorns de la ciutat, tenir dos hospitals que donen tan bon servei és una fortalesa”. Segons explica, tant els terrassencs com els veïns de la comarca saben que “si tenen alguna necessitat estaran ben atesos”.
Per la seva banda, Gàllego realça les sinergies existents entre els dos centres. “Uns tenim unes coses i l’altre unes altres, i ens complementem perfectament. Intercanviem pacients i especialitats”, afirma. Aquesta coordinació permet, segons assenyala, resoldre moltes necessitats sanitàries sense haver de recórrer a altres hospitals de Barcelona. La coŀlaboració també es tradueix en una gestió més efi cient dels recursos.
Abad explica que, en determinats moments, algunes especialitats es concentren en un dels dos hospitals per optimitzar l’atenció. “Tenir en compte l’eficiència sense perdre el bon servei també és una realitat”, defensa. Gàllego hi coincideix i assegura que “la cosa va àgil, és eficient i eficaç”.
Marià Gàllego i Antoni Abad
Alberto Tallón