L’aigua es pensa des de l’aula: “Aquí s’ha fet bona feina”

Nou estudiants de màster i sis professionals del sector de l’aigua han començat a Terrassa un curs universitari inèdit a Catalunya: una assignatura pionera de gestió de l’aigua urbana que combina formació acadèmica de primer nivell amb la realitat professional. L’activitat s’emmarca en la primera càtedra d’empresa UPC-Taigua d’Enginyeria i Gestió de l’Aigua Urbana, que té com a objectiu divulgar i formar els futurs talents que necessita el sector.
El curs es duu a terme en un escenari amb simbolisme propi: l’edifici històric de l’Eseiaat. “És una iniciativa pionera al país que neix per connectar el coneixement universitari amb la pràctica professional i l’interès públic”, diu Ramon Pérez Magrané, professor agregat i director de la càtedra.
Un dels ponents d'aquest dimarts era Leonard Caraccolé, exdirector de l’ACA i també d’Aigües de Barcelona. “Els parlaré de gestió financera del servei segons la forma, perquè pot ser prestat de manera directa per l’ajuntament o per una empresa. Cada vegada hi ha més ajuntaments que tenen la iniciativa de recuperar la gestió del servei, aquí a Terrassa s’ha fet molt bona feina”, ha explicat.
Entre els alumnes que ja són a la professió, hi ha Hèctor Hernández, cap d’Abastament de Nostraigua de Mont-roig del Camp, que destaca l’interès per emmirallar-se en l’experiència de Taigua i la possibilitat de conèixer altres professionals. “Ens servirà per començar a treballar amb programes de georeferenciació que no utilitzàvem”, ha sostingut.
També alumnes del màster com Pol Jané i Laysan Prieto s'han mostrat interessats “sobretot en temes d’estalvi de l’aigua a empreses i digitalització del subministrament; per a qui vol aquesta sortida està molt bé”.