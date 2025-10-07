Sabor a cinema: els restaurants de Terrassa serveixen plats de pel·lícula

Quan el cinema es troba amb la gastronomia, la màgia passa a la taula.
Del 10 al 26 d’octubre, els carrers de Terrassa es convertiran en un plató saborós gràcies a la iniciativa “Plats de pel·lícula”, impulsada pel Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca dins el marc del Festival Moaré. Restaurants i bars reinterpretaran escenes icòniques i personatges emblemàtics amb plats, tapes i postres creatius. Com expliquen des del Gremi: “Després de participar només amb ofertes a l’última edició, aquest cop volíem fer-ho de veritat”, convidant a viure el cinema amb tots els sentits. Revisem alguna de les propostes, però pots consultar totes aquí:
Els pancakes de bacó, ou a la planxa, parmesà i tomàquet sec - "Sin Reservas" (2007)
Els pancakes de bacó, ou a la planxa, parmesà i tomàquet sec de Grifolls Food&Coffee evoquen una de les escenes més dolces de "Sin Reservas" (2007), dirigida per Scott Hicks. Quan Nick (Aaron Eckhart) prepara pancakes amb formes divertides per fer riure a Zoe, sota la mirada de Catherine Zeta-Jones i Abigail Breslin, la cuina es converteix en un espai de complicitat i afecte. Aquest plat reflecteix com la gastronomia pot ser un veritable pont emocional entre els personatges, ple de creativitat i tendresa. Disponible al Carrer de Galileu, 305.
“Sin Reservas” (2007) Pancake amb bacó de Grifolls Food&Coffee
Les ostres amb cava - "Alicia en el país de las maravillas" (1951)
Les ostres amb cava, i un toc de llimona del Tecavins (Rambla d’Ègara, 273) s’inspiren en la seqüència de " Alicia en el país de las maravillas" (1951), dirigida per Clyde Geronimi i altres directors de Disney. En el conte de la Morsa i el Carpintero, les ostres innocents són convidades a passejar per la platja i acaben menjades, simbolitzant la ingenuïtat infantil i la hipocresia dels adults. Aquest plat combina delicadesa i sorprenent intensitat, evocant la fantasia i la moralitat de la història animada.
“Alicia en el país de las maravillas” (1951) Les ostres amb cava del Tecavins
alberto tallón
Les patates braves - " Vicky Cristina Barcelona" (2008)
Les patates braves de Les Quadres de Cal Reig, amb emulsió d’all i sofregit de tomàquet, connecten amb l’esperit de " Vicky Cristina Barcelona" (2008), dirigida per Woody Allen. Aquest plat simbòlic del sabor i l’autenticitat mediterrània reflecteix el contrast cultural entre les protagonistes i l’ambient barceloní, tot transmetent sensualitat i emoció. Una tapa que convida a tastar la ciutat amb els cinc sentits, al Carrer de Mare de Déu dels Àngels, 23.
“Vicky Cristina Barcelona” (2008) Les patates braves de Les Quadres de Cal Reig
El plat de pernil de Huelva - "Jamón, jamón" (1992)
El plat de pernil de Huelva de La Bodegueta del Pagès (Plaça de Salvador Espriu, 3) s’inspira en "Jamón, jamón" (1992), dirigida per Bigas Luna. Al llarg de la pel·lícula, el pernil funciona com a metàfora del desig, la carn i la sensualitat, associant-se als cossos i al físic de l’amor entre José Luis, Silvia i Raúl (Jordi Mollà, Penélope Cruz i Javier Bardem). Aquest plat evoca l’eros i la passió que impregnen la història, amb un producte típicment espanyol i molt “de la terra”.
“Jamón jamón” (1992) El plat de pernil de La Bodegueta del Pagès
L’amanida Cèsar - "Casablanca" (1941)
L’amanida Cèsar del Rollin Restaurant, amb pollastre arrebossat, enciam, parmesà, crostonets de pa i salsa Cèsar, s’inspira en l’ambient del mític "Casablanca" (1941), dirigida per Michael Curtiz. Tot i que la pel·lícula no mostra explícitament aquest plat, podem imaginar-lo servit al Cafè de Rick, testimoni d’amor, intriga i decisions que marcaran la història de Rick i Ilsa. Aquesta amanida ens trasllada al món clàssic i elegant, evocant la màgia i el romanticisme que han convertit Casablanca en un referent etern del cinema. Disponible a Torres García, 36.
“Casablanca” (1942) L’amanida Cèsar del Rollin Restaurant
Les ostres - "Les vacances de Mr. Bean" (2007)
Les ostres - normals, a la japonesa o amb emulsió de piparres i taronja- de l’Indret (carrer de les Escaletes, 8) recorden una de les escenes més còmiques de "Les vacances de Mr. Bean" (2007), protagonitzada per Rowan Atkinson. En entrar en un elegant restaurant francès, Mr. Bean no sap com menjar-les i prova de manera maldestra i exagerada, generant confusió i rialles. Aquest pretén recrear l’humor físic i la innocència del personatge, celebrant la seva ingenuïtat davant la gastronomia sofisticada.
“Las vacaciones de Mr. Bean” (2007) Les ostres de l’Indret