La Cogullada rebutja la rotonda de la Rambleta: "Ens perjudica en tot"

La rotonda projectada a la Rambleta del Pare Alegre genera malestar entre els veïns de la Cogullada. Alerten que aquesta actuació acabarà traslladant una part important del trànsit cap al seu barri, agreujant encara més els problemes de mobilitat i contaminació que ja pateixen. “Ens perjudica en tot”, resumeix Gregorio Ramírez, president de l’Associació de Veïns de la Cogullada, que sosté que el projecte municipal prioritza la pacificació de carrers com la Rambleta del Pare Alegre, Arquimedes i Galileu, a costa de traslladar la càrrega de trànsit a altres zones com la seva.
La nova rotonda, situada a l’inici de la Rambleta, actuarà com a distribuïdor de trànsit, i comportarà que molts vehicles desviïn el seu recorregut habitual i travessin el barri de la Cogullada a través de carrers com Navas de Tolosa i Joaquim de Sagrera.
“El nostre barri és un dels més afectats per la contaminació de tota la ciutat. Estem encaixonats entre la C-58, la C-16, la Rambleta i altres vies de gran circulació. No podem assumir més trànsit”, explica Ramírez. A més, assegura que abans hi hauria d’haver hagut infraestructures que fa temps que reclamen, com una sortida directa des de la nova B-40 cap a la zona est o millores a la sortida de la carretera de Martorell, que permetrien alleugerir la pressió circulatòria sobre els barris interiors. “La majoria que passen pel barri no són veïns, sinó de persones que hi circulen per accedir a Can Boada i Poble Nou creuant la Ronda de Ponent”, afegeix.
En una reunió recent amb tècnics de Mobilitat i representants del Districte 4, els veïns de la Cogullada van plantejar alternatives com aturar la construcció de la rotonda o pacificar el tram de Navas de Tolosa convertint-lo en un bulevard de pas lent. “No volem ser l’alternativa fàcil”, afirmen. “Si el projecte busca pacificar el trànsit, no té sentit dir-nos que hi circularan els mateixos cotxes. Si es treuen d’una zona, han d’anar a una altra”, denuncia Gregorio Ramírez.
Canvis de sentit de carrers
L’Associació de Veïns del Segle XX també són crítics, en el seu cas per l’impacte que poden tenir els canvis de sentit que preveu el projecte al seu tram del carrer de les Navas de Tolosa i de Torres i Bages. Des de l’associació, Salvador Pérez, diu que es trenca el model de circulació consensuat fa anys amb Mobilitat i lamenta que no se’ls facilités la informació abans.
Tot i que el barri no es veu tan afectat directament pel trànsit per la rotonda, el canvi de direccions sí que pot tenir impacte. L’associació demana a l’Ajuntament que aquests no s’implementin fins que no hagi les reunions tècniques promeses i recorda que tenen persones expertes en mobilitat dins l’entitat: “Podem parlar de tu a tu amb l’administració, però necessitem que se’ns escolti”.
Les obres de transformació de la Rambleta podrien començar a finals d’anys i tenir una durada de 30 mesos. Preveuen una gran rotonda, habitatges, zones verdes, locals i una residència.