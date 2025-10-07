Jornada d'immunoal·lèrgia i pneumologia pediàtrica a MútuaTerrassa

El proper dijous, 9 d’octubre, l’edifici docent de MútuaTerrassa acollirà la VII edició de la Jornada sobre immunoal·lèrgia i pneumologia organitzada per la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica del servei de Pediatria de l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa (HUMT).
La inauguració serà a les 9 hores i anirà a càrrec d'Helena Monzón, directora de l’àmbit mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l’HUMT, Lucía Rodríguez, Núria Cortés i Felipe Thorndike, professionals de la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica així com Laura Garriga, professional de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebrón.
La voluntat de la jornada és compartir i actualitzar coneixements en patologia respiratòria, al·lèrgica i d’immunodeficiències en pediatria així com millorar els coneixements sobre el diagnòstic i maneig de les malalties al·lèrgiques en la població infantil i adolescent. La trobada també pretén facilitar la interacció entre l’Atenció Primària i la hospitalària pel seguiment i tractament dels pacients al·lèrgics mitjançant el consens de protocols de derivació i maneig en les principals patologies.
En el transcurs de la jornada -en la qual hi intervindran més d’una quinzena de professionals dels quatre hospitals implicats i també de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón- s’abordaran temes com l’asma, la urticària, els errors congènits de la immunitat i s’incidirà en les reaccions d’hipersensibilitat perioperatòries així com les reaccions adverses a les vacunes del calendari vacunal. També s’aprofundirà en el diagnòstic molecular i les reaccions creuades dels aliments, la immunoteràpia oral a aquests així com als aereoal·lèrgens. Finalment també es parlarà sobre els tractaments biològics i en termes d’humanització s’abordarà el moment actual i el futur.
Es tracta d’una jornada dirigida a pediatres i infermeria pediàtrica d’Atenció Primària i d’hospitalització, residents de Pediatria, Medicina Comunitària i d’Al·lergologia i en general a tots els professionals sanitaris que tracten i atenen a infants.