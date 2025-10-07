Terrassa

Jornada d'immunoal·lèrgia i pneumologia pediàtrica a MútuaTerrassa

Es tracta d’una iniciativa conjunta entre el Consorci Sanitari de Terrassa, l’Hospital Universitari Parc Taulí, l’Hospital de Granollers i l’HUMT

  • Hospital Universitari MútuaTerrassa

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 20:58

El proper dijous, 9 d’octubre, l’edifici docent de MútuaTerrassa acollirà la VII edició de la Jornada sobre immunoal·lèrgia i pneumologia organitzada per la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica del servei de  Pediatria de l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa (HUMT).  

La inauguració serà a les 9 hores i anirà a càrrec d'Helena Monzón, directora de l’àmbit mèdic de la Fundació  Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l’HUMT, Lucía  Rodríguez, Núria Cortés i Felipe Thorndike, professionals de la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica  així com Laura Garriga, professional de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebrón.  

La voluntat de la jornada és compartir i actualitzar coneixements en patologia respiratòria, al·lèrgica i  d’immunodeficiències en pediatria així com millorar els coneixements sobre el diagnòstic i maneig de les  malalties al·lèrgiques en la població infantil i adolescent. La trobada també pretén facilitar la interacció entre  l’Atenció Primària i la hospitalària pel seguiment i tractament dels pacients al·lèrgics mitjançant el consens de  protocols de derivació i maneig en les principals patologies.  

En el transcurs de la jornada -en la qual hi intervindran més d’una quinzena de professionals dels quatre hospitals  implicats i també de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón- s’abordaran temes com l’asma, la urticària, els errors  congènits de la immunitat i s’incidirà en les reaccions d’hipersensibilitat perioperatòries així com les reaccions  adverses a les vacunes del calendari vacunal. També s’aprofundirà en el diagnòstic molecular i les reaccions  creuades dels aliments, la immunoteràpia oral a aquests així com als aereoal·lèrgens. Finalment també es parlarà  sobre els tractaments biològics i en termes d’humanització s’abordarà el moment actual i el futur. 

Es tracta d’una jornada dirigida a pediatres i infermeria pediàtrica d’Atenció Primària i d’hospitalització, residents  de Pediatria, Medicina Comunitària i d’Al·lergologia i en general a tots els professionals sanitaris que tracten i  atenen a infants.  

