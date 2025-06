Terrassa com a plató urbà: “Som una gran ciutat facilitadora d’espais”

El Parc Audiovisual de Catalunya i la ciutat de Terrassa podrien veure’s molt afavorides per la forta inversió que planeja Netflix a Espanya. El passat 10 de juny, l’empresa americana va celebrar el 10è aniversari de l’arribada de la companyia a l’estat espanyol amb un gran esdeveniment a Madrid. En aquest context, Ted Sarandos, un dels seus directors generals, va anunciar una inversió de Netflix de 1.000 milions d’euros per a les produccions nacionals dels pròxims tres anys.

Des de fa uns anys, l’empresa líder en el sector de les plataformes de “streaming” aposta per un model de proximitat que l’ha portat a instal·lar-se al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Per aquest motiu, la notícia ha estat molt ben rebuda al centre de producció terrassenc: “Tant de bo es materialitzi en més produccions a la ciutat, seria molt positiu pel sector de l’audiovisual terrassenc”, comenta Cristina Brandner, gerent del PAC.

Terrassa com a plató urbà

La popularitat de Terrassa dins del sector audiovisual s’explica en gran part per la tasca que realitza el Parc Audiovisual de Catalunya. “La conversió de l’Hospital del Tòrax en el centre audiovisual actual, l’any 2014, va ser una clara aposta per fer de Terrassa una referència del sector”, comenta Brandner.

La gran majoria dels rodatges de Netflix Espanya tenen lloc als seus platós de Tres Cantos a Madrid. No obstant això, quan l’escenari de les produccions es trasllada el territori català, el Parc Audiovisual agafa una gran importància. En aquest sentit, tant l’Ajuntament com la Generalitat van fer una gran aposta pel Parc, convertint-lo en la seu del projecte Catalunya Media City i invertint més de 10 milions d’euros per l’ampliació dels seus platós.

Pel que a les ubicacions exteriors, Terrassa perd una mica de pes: “Quan les productores opten per rodar a una ubicació emblemàtica, es fixen en espais molt mítics com la catedral de Girona o la Sagrada Família”, explica Cristina Brandner. En canvi, la gerent afirma que el tret diferencial que converteix a Terrassa en una de les ciutats amb més rodatges de Catalunya és la seva tasca com a “film office”: “La nostra ciutat és una gran facilitadora d’espais estàndards: avingudes, barris, zones verdes, fàbriques. De la mateixa manera, tenim grans facilitats per a obtenir permisos, tallar carrers o reservar espais privats”.

Abans de l’arribada de les plataformes de “streaming”, com Netflix, Amazon o Max, Terrassa havia acollit, de forma molt més puntual, rodatges de grans produccions com “Un monstruo viene a verme” (2016) o “Los sin nombre” (1999). En els darrers deu anys, amb l’establiment de l’“streaming”, el nombre de produccions nacionals ha augmentat exponencialment i Terrassa ho ha agraït: “Ens ajuden molt aquest tipus de produccions de llarga durada. Ens dona una gran estabilitat per a tots els agents involucrats”.