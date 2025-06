Terrassa es blinda contra la calor amb més d'una cinquantena de refugis climàtics

Terrassa es prepara per afrontar un nou estiu intens amb una bateria de mesures per protegir la ciutadania davant les altes temperatures i prevenir incendis forestals. Davant les onades de calor, que any rere any són més freqüents, l'Ajuntament ha activat la campanya municipal "A punt per a la calor", presentada aquest dimarts al Centre Cívic Montserrat Roig, on s'ha explicat que aquest 2025, la ciutat compta amb un total de 51 refugis climàtics.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat la importància de no abaixar la guàrdia davant els efectes del canvi climàtic: "Els estius són progressivament més calorosos i això planteja uns reptes que no podem ignorar. Aquestes últimes setmanes hem patit els primers pics de calor i és imprescindible que prenguem mesures per protegir la salut i el benestar dels ciutadans. Terrassa està preparada. Terrassa actua".

Així doncs, hi haurà una cinquantena de refugis climàtics repartits estratègicament per tota la ciutat, que inclouen 20 parcs i jardins, espais municipals com biblioteques, centres cívics, la seu de Creu Roja, la Biblioteca de la UPC i l’Alberg Municipal, entre d'altres. Enguany, com a novetat, el Casal Anna Murià i el Casal de Gent Gran de Ca n'Anglada romandran oberts durant l'agost, i s'incorpora com a refugi el Casal del Cementiri Vell.

"Un refugi climàtic essencial i proper pot ser també la pròpia llar", ha apuntat Ballart, que ha afegit que el consistori treballa amb un "llistat de persones vulnerables" per actuar amb rapidesa i eficàcia en cas d'onada de calor extrema.

Presentació de la campanya municipal "A punt per la calor"

ALBERTO TALLÓN

Per tal de fer més suportable la calor als carrers i places, s'instal·laran diversos tendals de tela ignífuga a punts de la ciutat amb gran afluència com la Font de l'Apotecari, la plaça de la Pau, la Torre del Palau, la zona de petanca del parc de Sant Jordi i la plaça de la Cooperativa.

A més, està prevista la instal·lació d’un punt d’aigua al Raval de Montserrat amb carrer Unió, que estarà disponible per Festa Major. També s’està treballant per posar a punt algunes fonts ornamentals com la de la plaça del Primer de Maig. Durant els mesos de calor, a les biblioteques municipals (D3, D4, D6 i BCT) es repartiran ventalls i es disposarà de fonts d’aigua actives, tot i que els equipaments més petits (D2 i D5) romandran tancats a l’agost.

Des de principis d’any, l'Ajuntament ha plantat més de 400 arbres a diversos districtes, amb l'objectiu de "fer de Terrassa una ciutat més fresca i saludable". La voluntat és arribar als 900 arbres plantats abans d’acabar l’any "per crear ombra natural, millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll i incrementar la biodiversitat".

Encara que no es consideren refugis climàtics per definició, les piscines municipals són element clau per alleujar els efectes de la calor. Estaran obertes del 21 de juny al 31 d’agost, i amb accés gratuït per a infants menors de 6 anys. L'alcalde ha explicat que "en els darrers mesos hem dut a terme diferents actuacions necessàries per posar a punt els equipaments". En aquest sentit, s'han realitzat millores a les piscines de Vallparadís, Sant Llorenç i La Maurina.

Accions contra el risc d'incendis

La conservació de l’entorn natural és un altre dels pilars de la campanya. En aquest sentit, Terrassa ha licitat actuacions per mantenir i reforçar les franges de baixa combustibilitat a més de 35 hectàrees en zones com el Pla del Bonaire, la Font de l’Espardenyera, Vistalegre, Can Parellada i Les Fonts. A més, s’estan millorant 18,7 quilòmetres de camins forestals per facilitar la vigilància i l’accessibilitat als equips d’emergència.

La regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, ha subratllat que aquests treballs són "una mostra clara de la voluntat política del nostre govern per garantir la seguretat i la conservació del nostre entorn". Hibernón també ha aprofitat per posar èmfasi en la importància de la "col·laboració ciutadana" i en les activitats de sensibilització que s'estan duent a terme a la ciutat.

Coordinació transversal

La campanya "A punt per a la calor" està coordinada amb els cossos de seguretat i emergències -Protecció Civil, Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat i ADF-, així com amb institucions com la Diputació de Barcelona (DIBA). "Des de l'Ajuntament hem treballat amb responsabilitat, rigor i coordinació transversal entre tots els serveis municipals implicats, per preparar la ciutat i augmentar el nombre de refugis; així com per garantir una resposta integral i eficaç a través dels protocols de calor inclosos en el Pla d’Emergència", ha destacat l'alcalde.