Terrassa es postula a dos premis d’accessibilitat

Terrassa ha presentat la seva candidatura a dos premis que reconeixen les ciutats més compromeses amb la inclusió i l’accessibilitat: els guardons europeus Access City Awards i els estatals CERMI. Així ho ha explicat la tinenta d’alcalde i regidora d’Accessibilitat, Meritxell Lluís en la comissió d’Acció Social, Participació i Qualtiat Democràtica.
La proposta per als Access City Awards destaca els avenços aconseguits els darrers anys, en sis categories: els itineraris adaptats de l’Anella Verda; l’ús de pictogrames i seqüències de comunicació als autobusos de Tmesa, pensats per a persones amb capacitats diverses o dificultats de llenguatge; o el fet que Terrassa ha estat la primera ciutat catalana en implantar un sistema de comunicació adaptada entre ciutadania i Policia Municipal. També les actuacions en equipaments públics, com bucles magnètics, les subvencions per a l’accessibilitat urbana i la creació de la primera àrea de jocs infantils 100% inclusiva a Roc Blanc.
L’altre certamen són els premis CERMI, que convoca el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, on Terrassa opta també a diferents blocs, des de feminisme i discapacitat fins a voluntariat o ajuts.
Una jornada a Còrdova
La ciutat també ha estat convidada a unes jornades de la Federació de Municipis i Províncies a Còrdova, que es farà dilluns i dimarts, per compartir experiències amb altres poblacions de l’Estat.
En la comissió també s'ha explicat que les dues propostes de participació ciutadana al ple de setembre seran una de l’associació BiTer, i l’altra dels veïns de la Cogullada.