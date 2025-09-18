Pengen la bandera de Palestina a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Terrassa ha penjat durant el matí d'aquest dijous una bandera de Palestina en suport a la causa del seu poble i condemnant el genocidi que s'està cometent a la Franja de Gaza. La bandera llueix en un dels pals annexos del costat de la façana del consistori, com un gest clar de posició al costat dels drets humans, en contra dels atemptats del govern israelià.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest matí a l’Ajuntament una delegació de la plataforma Aturem les Guerres, en una trobada centrada en la situació que viu la Franja de Gaza. Acompanyat de les regidores Rosa Boladeras (Presidència i Solidaritat i Cooperació Internacional) i Lluïsa Melgares (Ciutadania i Migracions), Ballart ha escoltat les accions que la plataforma impulsa en favor de la pau i les iniciatives previstes per reforçar la denúncia de la violència i la solidaritat des de Terrassa.
Com a mostra del compromís municipal, s’ha hissat la bandera de Palestina a la façana del consistori, una acció simbòlica per visibilitzar el rebuig al genocidi denunciat per Nacions Unides i organitzacions internacionals humanitàries. L’Ajuntament ha reiterat la seva adhesió als valors de la pau, la no-violència i la defensa dels Drets Humans, així com la seva voluntat de col·laborar amb les entitats locals en accions de sensibilització.
En aquesta mateixa línia, els grups municipals de Tot per Terrassa, PSC, ERC i Junts per Terrassa han consensuat un Acord de Junta de Portaveus per declarar Terrassa municipi compromès amb els drets del poble palestí i amb la denúncia dels crims de guerra. L’acord reclama també a les institucions supramunicipals, i especialment a la Unió Europea, que liderin una resposta unitària i contundent davant la situació humanitària a Gaza.
D’altra banda, el proper dimarts 23 de setembre, el Raval de Montserrat acollirà la projecció del film No other land, guardonat a la 97a edició dels Premis Oscar. La pel·lícula, dirigida col·lectivament per Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham i Rachel Szor, mostra des d’una mirada palestina i israeliana la lluita contra l’expulsió i la demolició de comunitats a Cisjordània.
Terrassa, amb aquest gest, referma el seu suport a la causa palestina.