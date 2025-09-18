Conegut com a @theveganguiri, presentarà el seu llibre “Carnicero vegano” i ho farà amb una classe en directe, dissabte a les 18 hores.
Com va sorgir “El Carnicero Vegano”? Quina ha estat la teva trajectòria fins a publicar el llibre i com va néixer @theveganguiri? Per entendre el llibre cal saber una mica d’on vinc: soc escocès, fa dotze anys que visc entre Sevilla i Madrid, i mai he menjat carn ni peix, perquè abans de ser vegà ja era vegetarià. Sempre he estat envoltat de gent que menja carn, que em deia com n’eren de bons aquests plats. Jo pensava: “m’agradaria tastar-los, però sense patiment animal”. Així va començar el repte de replicar-los i compartir-ho a Instagram. @theveganguiri va néixer fa un parell d’anys a partir del meu estil de vida i receptes. Un dia vaig fer un vídeo amb poca llum, explicant una recepta des de l’experiència, i la gent va connectar-hi molt. A partir d’aquí el compte va començar a créixer ràpidament.
El llibre inclou més de 100 receptes “tradicionals, 100% vegetals”. Com aconsegueixes recrear aquests sabors? És una de les preguntes que em fan més sovint, i ho entenc, perquè jo mai he tastat les versions originals. Així i tot, dedico molt de temps a experimentar. Sempre dic que el més difícil és aconseguir la textura, perquè les carns i els peixos tenen una textura molt concreta. Pel que fa al sabor, crec que la major part prové de com tractem els aliments: les espècies, la cocció, les marinades, si és curat o no… Hi ha moltes formes d’aconseguir sabors intensos sense ingredients d’origen animal. Aquest és el repte. Les carns vegetals permeten replicar moltes textures i tinc pendents altres… però hi estic treballant! Estic molt agraït a la gent del meu voltant perquè m’aconsella, em fa crítiques.
Hi ha algunes receptes que han sorprès especialment els teus seguidors? Les que més sorprenen són les que visualment s’assemblen molt a la carn. Molta gent es queda en xoc. Fins que no veuen clar que tot és vegetal, al principi dubten. Fa poc vaig fer uns llardons amb soja i pell de tofu que semblava realment carn, i va impactar molt.
Què podem esperar de la classe al Vegan Fest? Sí, faré uns ous fregits vegans, un plat que em recorda la infància i que tots els nens estimen, amb patates fregides. És la meva primera vegada al Vegan Fest i em fa molta il·lusió. Em sembla una gran iniciativa per apropar el veganisme a tothom.
Quin creus que és el futur de la cuina vegana en la gastronomia tradicional? Soc optimista, tot i que ara el creixement del veganisme s’ha alentit, hem avançat molt en els últims deu anys i crec que ho continuarem fent. Sempre que dic que no has de tallar-ho tot d’arrel per començar, iniciatives com el Vegan Fest i Meatless Monday (els dilluns sense carn) al Regne Unit demostren que els petits passos també compten.