Les urgències traumàtiques centren la XVI Jornada d’Urgències Pediàtriques del CST

Les urgències traumatològiques en infants han estat el fil conductor de la XVI Jornada d’Urgències Pediàtriques, celebrada aquest dijous a l’Hospital Universitari de Terrassa sota el títol Trauma kids: què fem a urgències?. La trobada, organitzada pel Servei de Pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ha reunit professionals de diferents àmbits amb l’objectiu d’actualitzar protocols i habilitats en l’atenció urgent de lesions ortopèdiques i traumàtiques en la població pediàtrica.
La jornada s’ha adreçat a pediatres, metges de família, professionals d’infermeria i especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, tant d’urgències com d’hospitalització, Atenció Primària i unitats especialitzades del CST.
L’acte inaugural ha comptat amb la participació de Mònica Botta, directora assistencial del CST; Antònia Villalba, directora de l’Àmbit Matern-Infantil; Emili Cañete, director de l’Àmbit Quirúrgic, i Abel Martínez, cap del Servei de Pediatria. Tots quatre han subratllat la importància de la formació contínua i del treball conjunt entre pediatria i traumatologia. Villalba ha recordat que “tenir cura de l’aparell múscul-esquelètic en la infantesa millorarà la salut de l’adult”, mentre que Cañete ha destacat la necessitat de tenir en compte també el paper de les famílies.
La programació ha combinat ponències i tallers pràctics. La radiòloga Kathy Carol Quisiyupanqui ha obert el torn de conferències amb L’os sota els raigs: interpretació radiològica. Després, s’han celebrat dues taules rodones: Mans a l’obra: maneig pràctic de la patologia múscul-esquelètica a urgències, amb intervencions sobre infeccions osteoarticulars, lesions òssies cròniques i lesions agudes; i Explorar, tractar i actuar, dedicada a l’exploració física, la sedoanalgèsia i el maneig de cremades des d’infermeria.
A la segona part de la jornada, els seminaris han permès als participants posar en pràctica coneixements en àmbits com les sutures, les immobilitzacions, els embenats i l’abordatge del pacient traumàtic en urgències. La cloenda ha inclòs la ponència Coixera en nens: què cal saber i quan cal preocupar-se?, a càrrec de la pediatra Sara Cusó, i les conclusions de la jornada, a càrrec d’Abel Martínez i Emili Cañete.
Amb aquesta trobada, el CST reforça la seva aposta per la formació contínua i la coordinació multidisciplinària en l’atenció pediàtrica urgent.