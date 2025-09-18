Renfe completa les obres per millorar l’accessibilitat a Terrassa Est

Renfe ha finalitzat les obres per millorar l’accessibilitat de l’estació de Terrassa Est, per on circula la línia R4 de Rodalies, segons ha informat en un comunicat. L’actuació, amb un pressupost de 176.000 euros, ha consistit principalment en la millora dels encaminaments i paviments per garantir un recorregut segur i accessible a l’estació, sobretot per les persones amb mobilitat reduïda.
Durant l'actuació, s'han reemplaçat les franges grogues antilliscants de les andanes, s'han millorat tots els encaminaments amb paviments podo-tàctils d’advertiment, en aquells punts que poden suposar risc, i s'ha col·locat un paviment de senyalització en les zones d’embarcament i desembarcament d’escales i ascensors. També s'han col·locat franges d’aproximació a les vies amb botons adherits i d’indicació de la vora de l’andana.
La companyia ja va instal·lar nous recorreguts i paviments podotàctils i antilliscants a l’estació de Terrassa Estació del Nord el gener d'aquest any, amb un pressupost de 337.579,19 euros. Es va calcular que se'n beneficiarien 16.000 viatgers que hi passen cada dia. Ara, l'operadora ha fet el mateix a Terrassa Est, amb actuacions tant al vestíbul com a les zones d’escales, ascensors i punts considerats de risc, entre d’altres millores. Aquesta estació és utilitzada per 7.900 viatgers cada dia feiner, segons va compartir Renfe abans de l'estiu.
Entre les dues estacions, Renfe ha invertit més de 513.500 euros en millores d’accessibilitat.
Millorar la il·luminació a l'Estació del Nord
D'altra banda, a l’octubre Renfe també té previst iniciar els treballs per millorar la il·luminació a l’Estació del Nord.
Totes aquestes accions s’emmarquen en el Pla de Mesures Urgents que impulsen la Generalitat, Renfe, Adif i els Mossos d’Esquadra. El Pla se centra en tres grans àmbits: reforçar la percepció de seguretat entre els usuaris, amb 14 actuacions i una inversió prevista de 25,58 milions d’euros, millorar l’estat dels trens i les estacions, amb 16 accions valorades en 43,79 milions, i optimitzar la informació que reben els passatgers, amb 9 mesures i 8,17 milions assignats. En total, es preveu una inversió global de 77,54 milions d’euros entre 2025 i 2026.