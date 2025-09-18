Una tesi presentada a MútuaTerrassa confirma l’eficàcia d’un nou antiparasitari

L’edifici docent de MútuaTerrassa ha estat aquest dijous l’escenari de la defensa de la tesi doctoral “Estudi de la patogènia i dels tractaments antiparasitaris en la infecció intestinal per Dientamoeba fragilis”, a càrrec d’Ander Burgaña Agoües, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Sant Cugat.
El treball, dirigit per Tomàs Maria Pérez Porcuna, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i tutoritzat per Rosa Mari Abellana, professora titular de la Universitat de Barcelona, ha obtingut la qualificació d’excel·lent.
El tribunal ha estat presidit per Julià González, microbiòleg de l’Hospital Clínic i professor de la UB, i completat per Laura Gavaldà, de l’Agència de Salut Pública, i Yamile Zabana, cap clínic de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
La recerca confirma l’associació entre una càrrega elevada del paràsit Dientamoeba fragilis i la simptomatologia gastrointestinal. A més, posa de manifest que la paromomicina és més eficaç que el metronidazol en l’eradicació del paràsit, tot i que alguns casos poden resoldre’s de manera espontània.
Finalment, la tesi subratlla la importància de definir un algoritme diagnòstic i terapèutic clar que orienti el maneig clínic d’aquesta infecció, considerada prevalent.