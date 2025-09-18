Terrassa, capital europea del veganisme amb el Vegan Fest més ambiciós

Terrassa es tornarà a convertir aquest cap de setmana en l’epicentre europeu del veganisme. Els dies 20 i 21 de setembre, el Parc de Vallparadís acollirà la sisena edició del Vegan Fest, el festival vegà a l’aire lliure més gran del continent, organitzat per l’Associació Vegana de Catalunya. El que va començar fa uns anys com una iniciativa pionera és avui un fenomen internacional: l’any passat, més de 56.000 persones van omplir el parc, superant totes les expectatives.
Enguany, el festival presenta la programació “més gran i ambiciosa de sempre”, amb tres escenaris i cinc espais temàtics dedicats a la gastronomia, el benestar, la música, la reflexió i l’activisme.
Conferències, showcookings, tallers infantils, concerts i més de 80 activitats gratuïtes per a tots els públics donaran forma a un certamen que ja juga a la lliga internacional.
"El que va començar com una iniciativa pionera s’ha convertit en un fenomen internacional", ha subratllat Anna García, cofundadora del Vegan Fest, durant la presentació. "Any rere any el festival no deixa de créixer en assistència, reconeixement i projecció global. Avui presentem la programació més gran de la nostra història, amb personalitats internacionals com Melanie Joy, psicòloga social americana, fundadora de Beyond Carnism i autora del bestseller "Per què estimem els gossos, ens mengem els porcs i ens vestim amb les vaques" (dissabte, 17 hores) o Ricky Saward, primer xef vegà del món amb una estrella Michelin (diumenge, 16 hores), i també creadors i activistes d'aquí que són un orgull tenir", ha exposat.
Una de les personalitats estatals serà Pablo de la Chica, director i guionista, tres cops guardonat als Premis Goya i director del documental "Infiltrada en el búnker" de Prime Video.
García ha anunciat una de les grans novetats: el Vegan Comedy Show. "És una proposta innovadora que demostrarà que també es pot fer riure des de l’empatia, la consciència i el respecte pels animals. Estem convençuts que serà un dels punts forts del festival".
Per la seva banda, Juanjo León, també cofundador, ha posat en valor l’espai gastronòmic: "Hi haurà propostes locals, estatals i internacionals. Diumenge, hi haurà un showcooking continuat. És impressionant veure marques de Galícia, Madrid, Portugal o Alemanya venir a Terrassa perquè saben que aquest és un aparador únic".
"Dissabte, de les 12 del migdia fins a dos quarts de vuit del vespre, hi haurà diversos passis gastronòmics dins la proposta Orígens, creada per Gloria Carrión i Lluvia Caron, on passaran moltes coses. L’aforament és limitat i pràcticament ja està complet. S’habilitaran entrades puntuals durant el mateix dia del festival, que es podran adquirir in situ. Aquesta serà l’única activitat de pagament vinculada al menjar; la resta de propostes continuen sent gratuïtes", ha afegit León.
Enguany, el Vegan Fest comptarà amb la participació de 100 paradistes.
Anna García i Juanjo León també han destacat l’evolució i el perfil del públic: “La segona edició del festival va tenir 8.000 assistents. Ara en tenim més de 50.000. Però el més significatiu és que el 80% no són vegans. Són famílies, flexitarians i persones amb inquietuds que vénen a buscar respostes sobre nutrició, medi ambient o drets dels animals. I el festival els ofereix aquest espai de descoberta sense imposar res, amb naturalitat i bon ambient”.
García ha remarcat que aquest caràcter obert és el que fa únic el Vegan Fest: “A Europa hi ha festivals vegans, però solen ser fires de pagament, tancades i centrades només en el producte. El nostre és gratuït, divers i transversal. I això sorprèn moltíssim a nivell internacional. Hem rebut propostes per portar el model a altres països, però el cor continua sent Terrassa”.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha volgut agrair la tasca dels organitzadors: "D’una cosa petita que va començar al centre de Terrassa, heu creat un festival referent a Europa. El Vegan Fest no és només bona alimentació, sinó una aposta contra el maltractament animal i a favor del respecte i la convivència".
Cardona ha remarcat també la projecció que aporta a la ciutat: "Sou un clar referent de la marca Terrassa a Catalunya i al món. Però ara hem de fer un pas més: aconseguir que més terrassencs i terrassenques s’apropin al parc i facin seu aquest festival. És un orgull que la cloenda de la Setmana de la Mobilitat tingui lloc precisament al Vegan Fest. És el millor exemple de ciutat sostenible i compromesa".
La música tindrà també protagonisme amb Sigmund Wilder, Killing Pizarro i DJ Huete, mentre que el Vegan Xef Festival reunirà noms de prestigi com Gloria Carrión (@lagloriavegana), Johnny Cross i Lluvia Caron. La madrina d’aquesta edició serà la creadora de contingut i activista Cristina Verdú.
Amb més d'un centenar de paradistes, activitats per a infants, espais de reflexió i tallers pràctics, el Vegan Fest 2025 es consolida com una celebració oberta, transformadora i viva, amb una missió clara: “continuar creixent, sorprenent i construint un món més just per a tots els éssers vius”, segons els seus fundadors.
Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a ser la capital europea del veganisme. I ho farà amb més força que mai.