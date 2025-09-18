El PSC proposa que Terrassa reforci el seu compromís amb Palestina

El PSC Terrassa ha registrat una Proposta de Resolució al Ple municipal per reforçar el compromís de la ciutat amb la pau, els drets humans i l’ajuda humanitària a la Franja de Gaza i als territoris palestins ocupats. La iniciativa pretén condemnar les vulneracions del Dret Internacional Humanitari, exigir el cessament immediat de l’ofensiva militar i activar la cooperació tècnica amb municipis palestins i països d’acollida. Segons la proposta, des del 7 d’octubre de 2023, el conflicte ha causat desenes de milers de morts, centenars de milers de ferits, desplaçaments massius i la destrucció d’infraestructures essencials com hospitals, escoles i centres humanitaris. Els socialistes subratllen la importància de les agències de Nacions Unides i les ONG per garantir l’accés lliure i segur de l’ajuda humanitària.
Eva Candela, portaveu del Grup Municipal Socialista, ha afirmat que “Terrassa no pot ser neutral davant del patiment de la població civil” i ha destacat que la ciutat ha d’actuar des de les seves competències per contribuir a la reconstrucció i l’atenció de les necessitats bàsiques.
La proposta incorpora una clàusula de contractació que impediria que l’Ajuntament, les seves empreses i esdeveniments municipals col·laborin amb operadors que vulnerin convenis internacionals, incloses empreses identificades per l’ONU com a operadores il·legals en assentaments israelians. També preveu activitats de sensibilització, mobilització de recursos solidaris i projectes vinculats a l’UNRWA i altres organitzacions presents als territoris afectats.
Candela ha destacat la necessitat de coherència entre les polítiques locals i el dret internacional i ha reafirmat el suport al reconeixement de l’Estat de Palestina com a via per a una pau justa basada en la solució de dos estats. La iniciativa també inclou la coordinació amb organismes i entitats especialitzades, com el Consell Municipal de Cooperació i el Fons Català de Cooperació, per garantir seguiment i traçabilitat dels acords.