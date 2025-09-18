Xavi Coral se separa de la seva parella televisiva: "Us trobarem molt a faltar"

Els presentadors Xavi Coral i Raquel Sans han deixat de formar parella al Telenotícies Migdia de TV3 des d’aquest dijous 18 de setembre, marcant el final d’una etapa que havia començat el 2014. Amb més d’una dècada al capdavant del plató, els dos periodistes tanquen l’última edició del format abans que la CCMA introdueixi canvis al departament d’informatius, renovant plató, grafismes, sintonies i altres elements per a la nova temporada.
Durant l’últim TN Migdia junts, aquest dimecres, Coral i Sans van compartir un emotiu comiat amb l’equip. “A partir d’ara la Raquel ja no farà parella amb mi. La veureu els divendres, dissabtes i diumenges al vespre”, va explicar Coral. Sans va afegir: “A tu et seguirem veient també, però, en el mateix horari, als migdies, entre setmana, però ara amb l'Anna Garnatxe".
Els presentadors també van tenir paraules d’agraïment cap als companys amb qui han compartit tantes edicions: “Deixeu-me dir que us trobarem molt a faltar”, va dir Coral, dirigint-se a Francesc Mauri, veterà meteoròleg, i a Marta Bosch, responsable d’esports. Sans va destacar: “Són molts anys!”, i Coral va afegir: “Ja veuràs que sola no és el mateix”, recordant els reptes que implica iniciar aquesta nova etapa.
Amb aquest comiat, TV3 inicia una renovació del TN Migdia que busca modernitzar el format i renovar la imatge dels informatius més seguits de la cadena pública catalana.