Terrassa estrena un mapa digital amb més de 80 recursos per a joves de la ciutat

Terrassa ja compta amb una nova eina digital per apropar els recursos juvenils a la ciutadania. Les Taules Tècniques de Joventut, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han posat en marxa "Recursos Joves Terrassa", un mapa interactiu que permet consultar i localitzar més de 80 serveis, activitats i equipaments adreçats a les persones joves de la ciutat.
La plataforma, d'accés lliure, està pensada principalment per a joves d'entre 12 i 30 anys, però també es presenta com una eina útil per a professionals, educadors i referents que treballen en l'acompanyament juvenil als diferents barris. L'objectiu és facilitar l'accés a la informació i fer més visibles les oportunitats existents al municipi.
El nou portal permet realitzar cerques personalitzades a través de diversos filtres, com ara l'edat, els àmbits d'interès, el territori d'actuació o la tipologia de servei. D'aquesta manera, els usuaris poden identificar de forma ràpida els recursos que millor s'ajusten a les seves necessitats i interessos.
Actualment, el mapa recull prop de 80 recursos distribuïts per tota la ciutat, una xifra que es preveu que continuï augmentant gràcies a la incorporació de noves entitats, equipaments i serveis vinculats al món juvenil. Els impulsors de la iniciativa destaquen que es tracta d'una plataforma "viva", concebuda per actualitzar-se constantment i reflectir la diversitat d'activitats, programes i oportunitats disponibles per als joves terrassencs.
La creació d'aquesta eina és fruit del treball de les Taules Tècniques de Joventut, espais de coordinació que agrupen professionals i agents socioeducatius de la ciutat. Entre les seves funcions hi ha la detecció de necessitats, la coordinació de recursos i la promoció d'accions conjuntes per millorar les oportunitats i les condicions de vida de la població jove.