Terrassa

Terrassa registra 18 trucades al 112 per l’episodi de pesta porcina, en un cap de setmana amb més de 500 alertes

El Vallès Occidental concentra més d’un terç dels avisos vinculats a aquesta situació sanitària

  • Restriccions accés a anella verda i Parc Natural per peste porcina africana -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 16:09

Terrassa ha generat 18 trucades al telèfon d’emergències 112 relacionades amb l’episodi de pesta porcina africana, segons dades facilitades aquest dimarts. Les consultes i avisos, principalment per trobades amb senglars vius o morts i per denúncies d’incompliment de l’accés restringit als espais naturals, situen el Vallès Occidental com la comarca amb més incidències registrades.

En total, el 112 ha rebut 523 trucades vinculades a aquesta situació sanitària. El gruix prové dels municipis veïns del Parc de Collserola, amb Barcelona encapçalant les alertes (41), seguida de Sant Cugat del Vallès (34), Cerdanyola del Vallès (23) i Terrassa (18).

El Vallès Occidental concentra el 36,6% de les trucades, molt per sobre del Barcelonès (15,74%) i el Vallès Oriental (12,35%). El pic d’alertes es va registrar durant el cap de setmana: 156 trucades dissabte, 179 diumenge i 145 dilluns.

Les autoritats recorden que es manté la prohibició d’accedir a zones restringides i demanen a la ciutadania que continuï avisant al 112 davant qualsevol incidència amb fauna salvatge.

Notícies recomenades