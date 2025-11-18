Terrassa inicia un pla per ampliar les zones d’ombra als patis escolars

L'Ajuntament ha iniciat un pla per augmentar els espais d'ombra als patis escolars, responent a una creixent necessitat de confort climàtic en els centres educatius de la ciutat. Aquest dilluns es va instal·lar un tendal a l'Escola Bressol Municipal Moisès i es preveu que al llarg dels propers mesos s'actuarà en 11 centres més.
Resultat de l'estudi encarregat el 2024, es va determinar que diversos centres requereixen millores en els seus espais exteriors. Segons la regidora d'Educació, Patricia Reche, "tal com l’alcalde va anunciar a l’inici del curs, hem començat ja a fer les primeres passes per millorar el confort climàtic als patis de les escoles de la ciutat. Moisès és ja una realitat palpable i molt aviat en vindran més". Aquestes primeres actuacions tenen com a objectiu oferir solucions efectives per combatre les altes temperatures.
Un pas endavant en confort climàtic
El primer projecte que s'ha materialitzat és la instal·lació d'un tendal retràctil de 4x4 metres al pati de l'Escola Bressol Moisès. Aquest tipus de tendal permet una flexibilitat d'ús, ja que es pot plegar segons les condicions climàtiques. S'han encarregat també quatre projectes tècnics per a nous tendals de major superfície que s'implantaran el proper any. A més, es preparen reformes en dos patis addicionals, que no només se centren en l'ombra, sinó que també inclouen altres aspectes per garantir el confort ambiental, tal com s'indica en les necessitats recollides en l'estudi del 2024.
Un pla a llarg termini
Durant el 2026, està previst expandir el pla a set escoles més, arribant així a un total de 12 centres. Aquest projecte s'inicia en les escoles que es consideren prioritàries segons els criteris establerts. Les escoles que rebran aquestes actuacions inicials inclouen Font de l'Alba, Font de l’Alba, La Nova Electra, França, Agustí Bartra, Bisbat Egara, Roser Capdevila, Pau Vila, Ponent, Montserrat i Salvador Vinyals.
A més, s'han inclòs millores en espais dels centres Josep Ventalló i Francesc Aldea en el marc del projecte "Connectem Can Parellada", presentat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Aquesta iniciativa busca integrar millores urbanes, ambientals i socials.
L'estudi del 2024 va avaluar un total de 43 centres, destacant que la majoria compleix amb els requisits mínims de confort en espais interiors i, en la seva majoria, a l'exterior. Tanmateix, en els 15 centres identificats, es vol augmentar els espais d'ombra per preparar-los de cara a la calor de l'estiu. L'objectiu és garantir que els espais exteriors siguin adequats per al gaudi i la seguretat dels estudiants.