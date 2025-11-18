Terrassa es beneficia de suport econòmic de la Diputació per la redacció del pla de barris

La Diputació de Barcelona ha destinat 225.000 euros a 16 municipis per finançar la redacció dels programes memòria d’intervenció integral per al Pla de Barris i Viles 2025 de la Generalitat.
Terrassa és un dels municipis seleccionats, amb el projecte "Connectem Can Parellada". La subvenció, concedida per concurrència competitiva, ha rebut 32 sol·licituds, de les quals només se n'han aprovat 16 i 7 han quedat en llista d’espera. El resultat reflecteix l’alt interès del món local pels fons de regeneració urbana i i posa en valor la selecció del projecte terrassenc.
Fins a 15.000 euros d'ajut
Segons les bases aprovades pel Ple de la Diputació el passat juny, la subvenció cobreix el 75% de la despesa mínima justificable. Els imports es concreten en 15.000 euros per a 14 dels ajuntaments beneficiaris i de 7.500 euros per a dos consistoris més. Per concedir aquests fons, l'ens provincial ha valorat criteris com el nivell de renda de l’àrea urbana d’actuació, els treballs previs realitzats en els darrers cinc anys i la qualitat de la proposta de redacció del programa memòria.
Terrassa és l'únic municipi del Vallès Occidental que figura en aquesta llista de beneficiaris. La resta de poblacions subvencionades pertanyen a l'Anoia (Santa Margarida de Montbui, Piera i Igualada), Baix Llobregat (Esplugues, Sant Vicenç dels Horts i el Prat), Bages (Cardona i Manresa), Maresme (Premià de Dalt i Mataró), Vallès Oriental (la Llagosta), Alt Penedès (Sant Martí Sarroca), Osona (Vic), Garraf (Sant Pere de Ribes) i Barcelonès (Santa Coloma de Gramenet).
El programa s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, específicament en els àmbits de ciutats sostenibles, acció climàtica i innovació en infraestructures.