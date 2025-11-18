Terrassa atorga les primeres llicències d’obres per construir habitatges a l’àmbit de Sala Badrinas

La transformació urbanística de l'històric sector Sala Badrinas fa un pas decisiu endavant. L'Ajuntament de Terrassa ha confirmat la concessió de les llicències d’obres que permetran edificar en aquest sector clau, situat a tocar del centre i del barri del Segle XX. L'actuació principal contempla la construcció d’un bloc amb 93 habitatges, dues plantes soterrànies i set locals comercials.
Aquest nou bloc de pisos, de la promotora Hàbitat, tindrà façana a la carretera de Rubí, a la placeta de Marta Mos i al nou tram del carrer de Sant Sebastià, i comptarà amb cinc escales d’accés. Però el projecte també aposta per la preservació del patrimoni. Les llicències inclouen la rehabilitació i ampliació d'una de les antigues naus industrials, que s'ubica a la placeta de Marta Mos, per acollir una desena d'habitatges en filera.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha valorat molt positivament aquest tràmit: "Amb aquest atorgament, s’inicia la transformació definitiva d’aquest espai que millorarà la connectivitat amb la part sud de la ciutat i que contribuirà a la reactivació urbanística del barri del Segle XX amb el centre històric". Cardona ha subratllat la voluntat del govern de "recuperar els antics vapors i dotar-los de nova vida per generar noves centralitats".
Hàbitat comercialitza els 103 habitatges sobre plànol des del 2024, amb preus que arriben als 388.000 euros i una inversió global de 25 milions. L’altra promoció d’habitatges al sector, de Corp, ja ha començat a comercialitzar pisos sobre plànol en una primera fase i confia obtenir la llicència l’any vinent. Són habitatges d’un, dos i tres dormitoris amb zones comunitàries d’entre 196.000 a 450.000 euros.
Un supermercat sota coberta històrica
Un dels elements singulars de la reurbanització serà l'ús de l'antic edifici industrial protegit amb coberta de dents de serra, situat a la cantonada dels carrers de Baldrich i de Prim. En aquest espai s'hi ubicarà el supermercat Bon Preu amb una superfície de sostre de gairebé 4.600 metres quadrats i una sala de vendes de 1.283 metres quadrats.
L'establiment disposarà d'aparcament per a una cinquantena de vehicles i tindrà l'accés principal pel passatge de Quitèria Tarragó, on es troba la xemeneia del conjunt, amb una entrada secundària pel carrer de Baldrich. L’obertura està prevista per Nadal.
Les xifres del nou barri
L’àmbit de Sala Badrinas ocupa més de 30.000 metres quadrats. Un cop completat el desenvolupament, s’hi preveu la construcció de 423 habitatges, dels quals 126 seran de protecció pública.
En el marc de la urbanització, i després de l’enderroc de les catorze edificacions existents, es va dur a terme la reurbanització parcial dels carrers Baldrich, Prim i Lepant; l’obertura d’un nou vial entre Escudé i Sant Sebastià, i la creació d’un gran espai central.
El projecte destina 15.346 metres quadrats a sòl privat, i la resta a vials, espais lliures i equipaments. Gràcies a la cessió del 10 % d’aprofitament urbanístic, gestionada en la reparcel·lació de 2010, l’Ajuntamentva adquirir tres finques al sector per a ús terciari, habitatge lliure i habitatge protegit.
Una altra peça clau és l’institut-escola, en barracons des de fa 13 anys, que el departament d’Educació preveu ara per a principis de l’any 2029.
Un llarg camí des del 2008
La recuperació d’aquest espai, on hi va haver una de les fàbriques tèxtils més longeves de Terrassa (fundada el 1866), ha estat un procés llarg. La tramitació va començar el 2008, però la crisi immobiliària en va frenar el desenvolupament. El projecte es va reactivar el 2018 gràcies a la iniciativa de la Junta de Compensació del sector, d’iniciativa privada, i va rebre l’aprovació de la Junta de Govern el 2021.
La Junta va adaptar el planejament a les noves necessitats del mercat i a criteris tècnics, com l’eliminació de la recollida pneumàtica, fet que ha permès que ara, un cop modificat el projecte de reparcel·lació el 2024, les grues puguin començar a treballar per cosir aquesta ferida urbana entre el centre i el sud de la ciutat.