Carles Martínez, actor de Terrassa, guanya el premi Butaca de teatre

Carles Martínez, actor de Terrassa, ha guanyat el premi Butaca Fundació SGAE del 2025 a millor actor secundari per la seva participació al muntatge "L'herència", de Matthew López. \r\n\r\nL'obra és un ambiciós projecte representat al Teatre Lliure, de sis hores de durada, que reviu el món gay de Nova York al segle XXI en connexió amb l'herència de la sida. La mateixa peça s'ha endut quatre guardons al certamen: a més del concedit a Carles Martínez, ha obtingut el premi al millor muntatge teatral, el de millor direcció per a Josep Maria Mestres i un altre a millor interpretació de repartiment per a la veterana Teresa Lozano, de 81 anys. \r\n\r\nEl musical de creació i en català "Ànima", al Teatre Nacional, ha estat l'altre muntatge que ha acumulat distincions en la gala, celebrada a Premià de Mar aquest dilluns. Ha obtingut set premis Butaca, entre els quals al millor musical i millor actor de musical per a Oriol Burés. Ha arrasat a les categories tècniques. Els premis han arribat enguany a la 31a edició.\r\n