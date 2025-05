“Terrassa necessita saber cap a on va. Són dos anys perduts”

Quin balanç fas d’aquests dos primers anys de mandat?

Un balanç negatiu per a la ciutat. Vivim una època de grans canvis i incerteses, amb un creixement notable de població que està tensant les costures de la ciutat. Però Ballart i el Govern estan més pendents de sobreviure en el dia a dia que no pas en resoldre els deures pendents que té la ciutat. En aquests dos anys hem viscut quatre remodelacions del govern, però no hi ha hagut cap gran aposta de ciutat en temes estratègics com la mobilitat, l’habitatge o la millora dels serveis públics per reduir les desigualtats creixents. Terrassa necessita manteniment, però també transformació i saber cap a on va. Lamentablement, crec que han estat dos anys perduts.

Com valores el govern?

Veig un govern més pendent de sobreviure que de millorar realment la ciutat. Sense capacitat de generar confiança i amb una proposta política, la del senyor Ballart, que ja no dona més de si i que allunya el talent, tècnic i polític, com hem pogut comprovar. Un govern sense projecte de ciutat.

Què destacaries d’aquests dos anys?

Per part de l’equip de govern, la predisposició d’alguns dels seus membres a arribar a acords i la voluntat d’aplicar polítiques transformadores, però malauradament hem vist com les dinàmiques internes del govern ho han impedit i han obligat a aquestes persones a abandonar els càrrecs que ostentaven.

Què creus que es podria millorar?

La gestió pública. La presa de decisions. L’elecció de les prioritats. Governar pensant en la ciutat i en les necessitats que tenim. En afrontar els reptes, amb visió estratègica i amb valentia. En fer quelcom més que gestionar el dia a dia. Falta ambició i lideratge per donar resposta a les necessitats de Terrassa, com és la millora de la mobilitat, l’habitatge, la seguretat i l’espai públic. El govern hauria de tenir clares les seves prioritats polítiques, però no ho veiem. No tenen projecte.

Com has vist l’oposició?

Ens hem centrat a fiscalitzar l’acció del govern municipal i en proposar alternatives de gestió dels serveis municipals. També hem volgut encetar debats que creiem importants per la ciutat, com la revisió del POUM, al Ple de l’Estat de la Ciutat, que ha de servir per poder projectar cap al futur la ciutat, o la mobilitat, en el Ple extraordinari que vam forçar amb ERC i que va tenir una gran participació ciutadana, el que evidencia que era necessari.

Què esperes d’aquests dos propers anys?

Malauradament, poca cosa. El govern està esgotat. El projecte polític de Jordi Ballart està abat i això no li permet poder desenvolupar polítiques amb una mirada a mitjà o llarg termini, més enllà de continuar o finalitzar els projectes ja començats. En aquests dos anys el millor que li pot passar a la ciutat és finalitzar una etapa, la de Ballart al capdavant de l’Ajuntament, i obrir una de nova. I aquí és on el PSC estem en disposició d’aportar la nostra experiència per donar el cop de timó que Terrassa necessita.