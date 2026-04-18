Dinamització i convivència, els objectius complerts de la Fira de l'Oliva de Ca n'Anglada

La Fira de l’Oliva de Ca n’Anglada ha celebrat aquest cap de setmana la seva onzena edició amb una notable participació ciutadana i un ambient marcat per la convivència i la dinamització del barri. La jornada, amb una climatologia favorable, ha tornat a convertir els carrers del districte terrassenc en un punt de trobada entre veïns i entitats.
“Hi ha molta participació de gent, fa un dia estupend, a la gent li agrada sortir al carrer i és el que reivindiquem, sortir al carrer i estar-hi a tots plegats”, ha explicat Loida Panedes, presidenta de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada. Tot i que el mateix nom de la Fira doni protagonisme a les olives, la responsable veïnal ha volgut valorar el paper de la mateixa com a eina de cohesió social: “És molt important, perquè així teixim barri i construïm convivència, que és el que nosaltres volem, que hi hagi convivència”, ha destacat la presidenta.
En aquest sentit, Panedés ha insistit a contrarestar determinats estigmes atribuïts al barri. “Per més coses que diguin, el que hi ha al barri és convivència”, ha comentat, i ha afegit que és vital que la gent del barri, però també la d'altres zones de la ciutat, "sàpiga i posi en valor les coses que tenim a Ca n'Anglada". Per aquest motiu, la presidenta de l'associació veïnal ha destacat les visites guiades que s'han efectuat tant a la Masia de Ca n'Anglada com a la Parròquia de Sant Cristòfol, dos dels centres més importants del patrimoni del barri.
Un altre dels factors que han de servir per cohesionar el veïnat del barri són les oliveres, que a cada edició es planten a la plaça de Ca n'Anglada. Enguany s'ha col·locat el desè arbre — durant la pandèmia no es va poder fer la plantada —, un símbol de la resiliència de la festa de barri. "Els fruits d'aquestes oliveres són del barri", ha comentat Panedés, "qui vulgui les pot agafar i fer-les a casa com prefereixin".
Espai per a tothom
La fira, que ha aplegat una vintena d’entitats i paradetes — totes les del Districte 2 i algunes d'altres indrets de la ciutat i de Catalunya — de tot tipus i caràcter, ha estat una mostra d’aquest teixit comunitari enfortit. Entre les entitats participants hi havia la Fundació Goel, que ha aprofitat la fira per donar visibilitat als seus projectes socials.
Marina Nadal, educadora social de l’entitat, ha explicat que la intenció de participar del que es fa al barri és doble: per una banda, es vol donar visibilitat a les accions que duen a terme les entitats alhora que també es busca crear una xarxa d'aliances entre les entitats que permeti impulsar les accions de totes elles. “Hem pogut connectar per després trobar-nos, poder fer coses conjuntes i conèixer-nos”, ha assenyalat Nadal. En el seu cas, la Fundació Goel porta cinc anys al barri oferint diversos serveis a la ciutadania: “Tots els projectes són dirigits a la ciutadania, tenim reforç escolar, classes de castellà per dones, tenim talla de costura, espai familiar per famílies en situació de pobresa energètica i tenim dutxes i bugaderia”, ha detallat Nadal, que també ha afegit el grup MEFI per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, un projecte que ja tenen en marxa des de fa 30 anys.
Gràcies als membres de la Fundació, especialment als del taller de costura, han pogut posar a la venda productes artesanals fets per ells mateixos. “Les dones han fet tot el projecte des de setembre preparant cosetes amb molta estima", ha subratllat l'educadora social. La resposta de la gent, ha afirmat, ha estat aclaparadora i ha opinat que "a part de la Fira Modernista, la Fira de l'Oliva és una de les activitats que es fan aquí a Terrassa amb més qualitat".