Els turistes que van visitar el Vallès el 2025 van gastar 850 euros de mitjana, un 13,3% més

Els turistes que van visitar el Vallès Occidental l’any 2025 van gastar de mitjana gairebé 850 euros per persona, un 13,3% més que l’any anterior, tenint en compte tant el transport per arribar a la destinació com l’allotjament i altres despeses. Així es desprèn de l’Informe anual de l’activitat turística 2025 al Vallès Occidental, publicat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Segons l’estudi, la despesa per persona i nit durant l’estada a la comarca va pujar un 28,7% l’any passat, fins a arribar a 76,5 euros. La partida més alta (41,6 euros) es destina a menjar i beguda. La segueixen, a distància, les partides destinades a “altres” (10,8 euros), compres (10,4 euros), transport intern (4,6 euros), i entreteniment, oci i cultura (4,6 euros).
La recaptació de la taxa turística al Vallès Occidental va pujar un 6% el 2025, amb 1.192.175 euros de recaptació total. El nombre de viatgers que va arribar a la comarca va baixar un 4,6%, però les pernoctacions als establiments hotelers va augmentar un 2,6%. Això implica un increment de l’estada mitjana del 7,6% i una pujada de 2 punts percentuals en l’ocupació dels establiments hotelers en comparació de l’any anterior.
El preu mitjà de comercialització dels establiments hotelers va ser superior en un 4,5% més al del 2024. El preu mitjà de dormir en una habitació doble d’un establiment hoteler al Vallès Occidental va ser de 89 euros.
El turisme domèstic (provinent de l’estat espanyol) va representar un 51,7% del total de viatgers i les pernoctacions al Vallès Occidental, i el 41% d’aquest va provenir de territori català. Entre el turisme estranger, les nacionalitats més acollides van ser la francesa i l’anglesa, que representen el 22,4% i el 13,1% del turisme estranger, respectivament.
L’estada mitjana va créixer en ambdós tipus de turisme: un 8,5% en el turisme domèstic i un 5,9% en l’estranger.
Pel que fa al perfil del visitant, el 67,6% van ser homes, l’edat mitjana és de 44 anys i el principal motiu de visita és professional (42,4%). El 34,6% van fer la seva estada sols, un 18,8% amb companys de feina, un altre 18,8% amb família i un 17,8% amb la parella.