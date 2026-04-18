La Pàjara presenta els seus nous vestits per a la colla

La colla de la Pàjara ha presentat aquest dissabte a la plaça de la Torre del Palau de Terrassa la seva nova vestimenta, la qual, segons han explicat a la presentació, ha mesclat aspectes de les robes històriques de la colla amb elements que faciliten el seu ús.
En concret, els nous vestits retornen al color taronja terrós que va adoptar la colla al seu inici, l'any 1983, i s'han mantingut les caputxes de cuir i les característiques ales, encara que amb un nou format que fa menys nosa als participants dels lluïments. Pel que fa a les novetats tècniques, els vestits s'han dissenyat de tal manera que s'obren pel davant i es tanquen amb belcro, facilitant d'aquesta manera posar-se'ls i treure-se'ls. També han incorporat butxaques per a mòbils i altres objectes personals i els punys de les mànigues es poden ajustar també amb belcro.
Segons han explicat, la confecció i disseny d'aquesta nova roba ha estat un procés participatiu de tota la colla, amb membres i exmembres implicats, i ha comptat amb la supervisió tècnica de la modista terrassenca Rosa Rubio, que serà l'encarregada de produir-los. La primera vegada que la colla utilitzi els nous uniformes serà a la Festa Major de Terrassa, al juliol.