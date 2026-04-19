Saps on és... l’impulsor d’un esport molt arrelat?

En qualsevol dels recorreguts que la ciutadania pugui fer pels carrers, es pot anar trobant exemples d’escultures o monuments que representen a algú en concret, a algú que va dedicar-se a activitats que després es van destacar com a lloables. N’hi ha de menys relacionades amb personatges allunyats de la santedat, i que recorden a patrons o a oficis, però també d’aquests prohoms que es volen homenatjar per les seves aportacions.
En podem trobar de cos sencer, de mig cos i també en forma de bust, com és el cas. Aquesta escultura està situada a la plaça que porta el seu nom, la d’Antoni Escudé i Galí, que va néixer a Terrassa el 14 d’agost de 1895 i va morir a la mateixa població el 10 d’agost de 1989. Com explica el blog “Passejant per Terrassa”, Galí fou el “cinquè fill d’en Josep Escudé i Vicens i de na Josefa Galí i Coll”. També aporta que va ser un “industrial terrassenc, cofundador de l’empresa de components elèctrics Agut SA”. El blog continua explicant que “Antoni Escudé va construir la primera estació receptora de ràdio de Terrassa” i que una de “les seves facetes més importants” va ser la seva relació amb “el món de l’hoquei”.
Dels introductors
Se’l considera com un dels introductors d’aquest esport a la ciutat “a principis del segle XX (1911-12)”. El bust té una placa que recorda els anys de naixement i traspàs d’Escudé i es recorda la importància que va tenir en l’arribada i consolidació d’aquesta disciplina esportiu a la ciutat.
També hi ha una data, 25 de juliol de 1995, que és quan es va inaugurar la plaça, coincidint amb el tercer aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. El bust és obra de l’escultor Ferran Bach-Esteve, tot un clàssic a aquesta secció.