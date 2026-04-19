El Poblense complica molt les opcions de "play-off" del Terrassa FC

Derrota que pot haver enterrat les opcions del Terrassa FC per disputar el "play-off" d'ascens. Els d'Oriol Alsina, que a la primera meitat guanyaven per 2 a 1, han acabat cedint davant d'un Poblense que ha ofert una molt bona imatge, si bé el gol de la derrota local ha sigut en fora de joc. La pròxima jornada, el conjunt egarenc visitarà l'Atlético Baleares.
El Poblense ha començat dominant, però les primeres arribades clares han sigut per al Terrassa FC. Guti ha xutat amb intenció, però el porter dels balears ha aturat la pilota sense problemes. I, en la següent aproximació dels d'Alsina, Larry ha estrenat el marcador. Ha rebut fora de l'àrea i ha engaltat un tir que, després de fregar en un defensa, ha despistat al porter Sabater i ha significat l'1 a 0.
A partir d'aquí, els visitants han començat a controlar el joc amb més fortalesa i, Aitor ha pogut marcar en una bona rematada que el porter local Marcos Pérez ha refusat. La pilota ha anat al travesser i, de nou, l'ha refusat el porter del Terrassa FC. Poc temps després, el Poblense ha empatat en un servei de Salvà per la banda dreta. Aitor ha tocat de cap i Onofre ha recollit la pilota i no ha perdonat.
Amb 1 a 1, el joc s'ha equilibrat i hi ha hagut intents pels dos bàndols per trencar la igualada. Per part dels terrassistres, ho han provat Álvaro Martín amb un xut que ha sortit massa desviat i Aythami amb una rematada després de rebre de Sergio Cortés, que la defensa ha rebutjat. I pel cantó del conjunt balear, Fullana ha rematat per sobre del travesser de la porteria local i Peñafort no ha pogut rematar en condicions un bon servei d'Onofre.
En el temps afegit, i quan tot aparentava que la igualada seria el resultat amb què s'arribaria al descans, el conjunt terrassenc ha tornat a marcar, després d'una llarga jugada que ha acabat culminant Aythami. El davanter canari ha rebut dins de l'àrea i, després de retallar a un rival, ha marcat amb una rosca impossible per a Sabater.
En els inicis de la segona meitat, el Poblense ha tingut la pilota al seu poder i Thomas Giaquinto ha provat una rematada després d'una bona elaboració del seu equip que la defensa ha refusat a córner. Sergio Cortés i Guti han disposat de bones opcions amb sengles xuts que han sortit fora per molt poc. Aitor ha contestat per als visitants, amb un tir que també ha sortit fora.
Josemi, en el minut 62, ha protagonitzat una jugada personal que ha acabat amb un penal clar després que un defensa el tombés. Sergio Cortés s'ha encarregat d'executar-lo, però el porter Sabater ha aturat el seu xut. Josemi, amb un bon tir creuat, i Mario Domingo, amb un intent de lluny, han tingut les seves ocasions. Peñafort ha replicat amb una rematada de cap que ha salvat Marcos Pérez, però en el conseqüent llançament de córner, Onofre ha rematat i un defensa del Terrassa FC ha acabat marcant en pròpia porteria.
Els dos equips han buscat el gol de la victòria sense moltes ocasions. Beamonte, de cap, ha tingut la més clara per als d'Alsina, en el temps afegit. El partit s'ha decantat en una contra visitant. Atacava amb empenta el Terrassa FC quan Dani Nieto s'ha escapat en solitari i a dins de l'àrea ha servit en safata a Marco, que ha establert el 2 a 3, en una acció de fora de joc.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten (Beamonte, m. 64), Álvaro Martín, Mario Domingo, Josemi Castañeda (Mármol, m. 70), Jaime Barrero, Guti (Nahuel, m. 81), Sergio Cortés, Larry i Aythami.