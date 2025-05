Terrassa ordena la participació dels voluntaris al centre d'animals

L’Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat Voluntaris Gossos Terrassa i l’empresa municipal Eco Equip per desenvolupar un programa de voluntariat al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD). D’aquesta manera, es formalitza la tasca de col·laboració i suport que, de manera altruista, duen a terme les persones voluntàries al CAAD amb els animals custodiats. La durada del conveni serà de quatre anys.

Pel tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, "aquest acord representa un pas endavant en el reconeixement del paper fonamental que fan les persones voluntàries al CAAD. Amb aquest programa, millorem la qualitat de vida dels animals, alhora que fomentem la implicació ciutadana i el compromís col·lectiu amb el benestar animal".

Aquest conveni regula les activitats habituals que duen a terme la vuitantena de persones que col·laboren i ajuden de manera desinteressada per fer més agradable l’estada dels animals al centre. Entre aquestes activitats hi ha les passejades amb gossos, accions per donar-los visibilitat i facilitar-ne així l'acollida o adopció, així com la gestió i el seguiment d’aquestes actuacions, vetllant sempre pel benestar dels animals. El conveni també preveu la creació d’una mesa de treball entre les tres entitats signants per garantir la coordinació i col·laboració mútua, que es reunirà trimestralment.

El tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha destacat que “el nostre objectiu és que el CAAD sigui un referent en protecció i cura dels animals, i aquest conveni ens hi acosta encara més”.

Per contactar amb Voluntaris Gossos Terrassa, es pot fer a través del Punt del Voluntariat, del CAAD o de les xarxes socials de la mateixa entitat. A partir d’aquell moment s’inicia el procés d’informació, rebuda i incorporació.

Més de 220 animals: 134 gossos i 94 gats

El CAAD acull gossos, gats i fures, i treballa tant en la recuperació dels animals abandonats o perduts com en la seva adopció. Actualment, compta amb 228 animals, dels quals 134 són gossos i 94, gats.

L’Ajuntament de Terrassa va crear el CAAD el setembre de 2002 per prestar serveis d’atenció als animals domèstics en situació de vulnerabilitat o desemparament, una gestió que des del 2015 assumeix l’empresa municipal Eco Equip. El ple del mes de març va aprovar la proposta de revisar-ne la forma de gestió per trobar la fórmula més idònia que garanteixi el compliment de la nova Llei de Benestar Animal, amb l’objectiu que el CAAD esdevingui un servei modern, pioner i adaptat a la realitat actual, dotat de més recursos i eines per fomentar l’adopció i reduir l’abandonament.