Terrassa bat el rècord de dies per sobre dels 35 graus al juny

Juny està deixant ben clar a tothom que ha arribat l'estiu amb unes temperatures molt altes des de l'inici del mes. De fet, a Terrassa, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) consultades per l'ACN, el d'aquest 2025 ha estat el mes de juny amb més dies per sobre dels 35º C, el llindar per considerar un dia de "calor extrema", des que hi ha registres. En total (i fins al dia 26 de juny), la ciutat ha superat el llindar dels 35 ºC en 6 ocasions.

Tot i això, a aquesta xifra segurament s'haurà d'actualitzar a final de mes, ja que aquest dissabte comença la primera onada de calor de la temporada i, tant diumenge dia 29 com dilluns 30, s'esperen unes temperatures de prop de 36 ºC.

Pel que fa a la temperatura màxima assolida al juny, Terrassa s'ha mantingut relativament lluny dels 41,2 ºC que va arribar a marcar el termòmetre i s'ha quedat en 37, 6 ºC. Segons el Meteocat, els terrassencs han patit un total de 8 nits tòrrides (quan la temperatura mínima no baixa dels 20 ºC) en aquest sisè mes de l'any, la majoria durant les darreres setmanes.