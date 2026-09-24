Obren un nou taller oficial de Toyota a Terrassa: "Ho hem fet pels clients i pels treballadors"

CSM Grup Automoció ha inaugurat un nou taller oficial Toyota a Terrassa, un equipament de 2.600 metres quadrats situat a la carretera de Castellar, 220. El nou espai, que ha començat a funcionar aquest dijous, amplia i modernitza el servei postvenda que el grup ofereix a la ciutat i permetrà assumir més volum de feina amb una circulació de vehicles més àgil.
El nou taller es troba a pocs metres de l'anterior, que es mantindrà en funcionament però dedicat exclusivament als serveis de xapa i pintura del grup, i del concessionari oficial Toyota de Terrassa. L'ampliació permet concentrar en unes instal·lacions més grans l'activitat de taller, on s'ha incorporat nova maquinària i equipament.
Segons va explicar Carlus Solano, cap d'operacions de CSM Grup Automoció, el projecte s'ha dissenyat durant els darrers mesos amb l'objectiu de preparar el taller per assumir "més volum de feina" de manera "més eficient i més modernitzada". Solano també va destacar que el projecte s'ha desenvolupat amb la participació de l'equip de Terrassa, incorporant les aportacions dels professionals que treballen en el dia a dia del taller.
El nou espai incorpora nous elevadors i maquinària, i s'ha dissenyat perquè la circulació dels vehicles sigui més àgil, va detallar Carlos Mata, gerent i soci del grup.
La companyia assenyala que la configuració de l'espai busca reduir els temps d'espera i agilitzar els processos de recepció i reparació. "Ho hem fet pels clients i pels treballadors", va remarcar Carlos Solano, CEO del grup. Durant l'acte va explicar que "podem atendre sis clients de cop" i va destacar que el nou taller ha de permetre continuar creixent en activitat.
Més inversions
La renovació de les instal·lacions de Terrassa forma part, segons van avançar els responsables de l'empresa durant l'acte, d'un pla de modernització que el grup vol estendre a altres centres oficials Toyota. La companyia ha adquirit terrenys adjacents als seus centres de Granollers i Mataró i preveu desenvolupar-hi noves instal·lacions durant els propers dos anys.
CSM Grup Automoció, fundat fa 18 anys, disposa de quatre concessionaris Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers i Mataró i d'un concessionari Lexus a Mataró. Carlos Solano va destacar durant la inauguració el creixement experimentat pel grup durant aquest període i la voluntat de continuar ampliant l'activitat sense perdre el focus en el servei al client i en les condicions de treball dels professionals.
A l'acte també hi va intervenir Patricia Reche, primera tinent d'alcalde de Terrassa, que va posar en valor la implantació del grup a la ciutat i la seva participació en activitats i projectes socials. Reche va agrair a la companyia la seva activitat a Terrassa i va destacar el paper dels treballadors més enllà de l'activitat comercial.