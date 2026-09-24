Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 25, 26 i 27 de setembre

A banda de dos dels festivals més importants que es desenvolupen a Terrassa durant l'any, el Mutacions i el Terrassa Noves Tendències (TNT), aquí teniu una munió de propostes culturals per a aquest cap de setmana a la ciutat.
Country
Concert de la banda de country Arnau and The Honky Tonk Losers, formació originària de Bilbao. A la Sala Legends Dance Hall. Aquest divendres, a les 22.30 hores.
Ruta
Ferran Peña, president de l'Ateneu Terrassenc, dirigeix el projecte Ruta Cultural Barris de Terrassa, que aquest dissabte visitarà Sant Pere Nord en la seva 20a edició amb la participaciód e l'associació veïnal. L'itinerari traçarà la història "del carrer de Santa Magdalena fins als nostres dies". Un camí espiritual i rural del segle XIII es va acabar transformant, segles més tard, "en el bressol d’un dels barris obrers més importants de la ciutat: Sant Pere Nord", assenyalen els organitzadors. A les 9.30 hores, amb trobada a la confluència de la carretera de Matadepera amb el carrer del Doctor Calsina.
Llibre
Sessió de lectura de l'obra "Ho vam donar tot" (Manifest Llibres), amb l'autora, Cristina Farré. Aquest dissabte, a les 11 hores, a la llibreria Synusia.
Humor
Mariano y Punto i La Nena presenten a Terrassa "Humor de casados", en dues funcions a la Sala Crespi. Aquest dissabte, a les 17.30 hores i a les 21.
Disco
Tarda dedicada a la música disco dels anys 1980 amb el cantant Brian Ice, i amb Julio Delgado i Tony Pozo a la cabina. A la sala Ball Vallès, a l'avinguda del Vallès, 115. Aquest dissabte, a partir de les 18 hores i fins a les 23 hores.
Presentació
El cantautor terrassenc Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc, "Cicatrius i naufragis", a l'Auditori Terrassa. Aquest dissabte, a les 20 hores.
Tablao
Nova sessió de Noches de Tablao, a la seu de Flamencología, a l'avinguda d'Àngel Sallent. Aquest dissabte, a les 21 hores.
Matinal
Celebració d'una matinal de micro obert de flamenco. A la seu de Flamencología Terrassa. Aquest diumenge, a les 12.30 hores.
Teatre
Representació de "Diner (molt) negre", comèdia Ray Cooney, a la Sala Crespi, a càrrec del grup El Social Teatre. Aquest diumenge, a les 18 hores.
Més teatre
Imanol Arias i María Barranco presenten l'obra "Mejor no decirlo", una comèdia d’èxit internacional sobre l’amor i i la convivència. A LaFACT Cultural. Aquest diumenge, a les 18.30 hores.
Cançons
Concert "Cançó d'amor i de taverna" de l'Orfeó Joventut Terrassenca a l'Auditori Terrassa. Amb la coral Mar de Veus de Barcelona i el suport musical de Néstor Calderer (piano), Dídac Tranis (clarinet) i Stefano Pompilio (contrabaix). Hi intervindrà l’actor Jaume Llonch. Tot plegat, sota la direcció de Lucia Béresova. Aquest diumenge, a les 19 hores.