L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un pla de xoc de neteja i recollida de residus a Ca n'Anglada amb l'objectiu de revertir els problemes de brutícia detectats al barri. Les actuacions, que es van començar a implementar a principis de juliol després d'una diagnosi conjunta amb l'associació veïnal, han permès reduir en un 54% els avisos ciutadans rebuts a través de l'aplicació Cuidem Terrassa. En concret, s'han reduït un 64% les incidències relatives a les zones de contenidors i els desbordaments; un 56% els avisos relatius a les papereres; un 53% les queixes sobre la neteja de carrers; un 38% els avisos sobre clavegueram; i un 35% les incidències vinculades als contenidors.
El dispositiu s'articula en tres fases: una diagnosi inicial per identificar els punts més conflictius, l'execució de les mesures de reforç i una avaluació final, prevista per a finals de setembre, per determinar quines actuacions poden consolidar-se de manera estructural. Entre les mesures adoptades destaca el reforç dels serveis de recollida als voltants de les àrees de contenidors, que s'han arribat a triplicar per reduir el temps que bosses i residus abandonats queden a la via pública.
També s'ha accelerat la reparació d'avaries als contenidors, s'han incorporat nous recipients en alguns punts amb més demanda i s'ha previst la substitució d'una vintena de contenidors antics per models més moderns. Pel que fa a la neteja viària, s'ha incrementat el baldeig amb aigua a pressió tant de dia com de nit, amb una cisterna que recorre els principals carrers del barri. A més, l’empresa municipal ha incorporat recentment 18 nous operaris per a les diverses tasques que s’executen a Terrassa.
La cap de producció d'Eco-Equip, Elena Garcia, assegura que "la millora s'està veient i està sent molt efectiva" i ha destacat que la reducció dels avisos ciutadans confirma que "la percepció també està millorant". Tot i això, ha remarcat que encara queden actuacions pendents d'implantar abans de fer l'avaluació definitiva. El pla tindrà una durada aproximada de tres o quatre mesos, coincidint amb l'estiu. Tot i que el reforç extraordinari no es mantindrà indefinidament, servirà per analitzar quins canvis estructurals cal aplicar. Entre aquests hi podria haver la incorporació de més contenidors en determinades àrees o l'increment de les freqüències de recollida en alguns punts concrets.
L'alcalde accidental i regidor de Neteja i Recollida de Residus, Xavier Cardona, ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana i ha recordat que una part dels problemes s'evitarien si cada residu es diposités al contenidor corresponent. "La feina que no podem fer és permetre que la ciutat estigui bruta i els residus s'acumulin als carrers. I menys a l'estiu, quan les olors també s'incrementen", ha remarcat.
El regidor ha situat aquest pla dins d'una estratègia més àmplia d'adaptació dels serveis de neteja als diferents barris. Ha recordat que en zones com la Cogullada i la Maurina s'ha implantat la recollida amb càrrega lateral, que aquest model arribarà també a Can Aurell i que a Sant Llorenç s'ha incorporat la figura del barri per fer un seguiment més específic de les necessitats.
Segons Cardona, el creixement demogràfic de Terrassa obliga a replantejar l'organització dels serveis. "La ciutat creix uns 4.000 habitants cada any. El que no podem fer és inundar-la de contenidors, sinó repensar els que tenim i adaptar les freqüències de recollida a la realitat de cada barri", ha conclòs.