L’estiu té molts sabors, i els nostres lectors ja ens n’han fet arribar una bona mostra. Us oferim una selecció de les primeres imatges del concurs “Captura el sabor del teu estiu!”, mentre continuem esperant noves propostes gastronòmiques.
FOTOS | Per anar fent boca
Terrassa
ARA A PORTADA
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Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 19:24
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