FOTOS | Per anar fent boca

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 19:24

L’estiu té molts sabors, i els nostres lectors ja ens n’han fet arribar una bona mostra. Us oferim una selecció de les primeres imatges del concurs “Captura el sabor del teu estiu!”, mentre continuem esperant noves propostes gastronòmiques. 

OLGA ALONSO
  • Arròs amb carabiners al Restaurant Varela (Barcelona) -
FELIX GORINA HUGUET
  • Galette bretonne, recepta tradicional de la Bretanya francesa, a la Crêperie Le Montagnon (França) -
RUBÉN FERRER MARTÍNEZ
  • Papas arrugadas amb mojo picón a la platja de Corralejo (Fuerteventura) -
ISABEL QUINTANA
  • Crema de carbassó, esqueixada i síndria, a la terrassa de casa -
TRINIDAD MONTIEL RAYO
  • Ostres fresques acompanyades de vi blanc a Arcachón (França) -
MARIA PANIGO
  • Sopar d'amigues a MútuaTerrassa: sopa, truita amb verdura, kiwi i un iogurt -
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