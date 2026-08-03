L'Ajuntament de Terrassa rehabilitarà les juntes de dilatació dels ponts de Béjar i Francesc Layret

Terrassa rehabilitarà les juntes de dilatació dels ponts de Béjar i Francesc Layret. Les obres, que afectaran tres estructures de pas, suposaran una inversió de 42.914 euros i s’allargaran durant tres mesos, un cop s’iniciïn. El projecte, redactat per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Joan Pujol Miralles, té com a objectiu principal reparar aquestes juntes degradades per garantir la funcionalitat, durabilitat i seguretat, tant per al trànsit rodat com per als vianants.
Segons el document, l’estat de conservació d’aquestes estructures requereix “una intervenció immediata”. En concret, s’actuarà sobre el pont de Francesc Layret (sobre la riera de Palau, al barri de la Cogullada) i els dos ponts bessons de l’avinguda de Béjar (sobre la riera de les Arenes). Al pont de Layret i al de Béjar sud es repararan dues juntes mecàniques degradades en cadascun. Al de Béjar nord, se’n repararà una de mecànica i se’n substituirà una altra d’aglomerat elàstic fissurada per una de nova. A més, se sanejarà el segellament existent a les voreres de tots tres ponts.
Per poder dur a terme l’execució d’aquests treballs, el projecte ja preveu que s’hauran de fer talls de trànsit puntuals de vehicles en cadascuna de les intervencions.
Causes de la degradació
La memòria identifica quatre causes principals que han provocat aquest deteriorament: les oscil·lacions de temperatura, l’impacte continu dels vehicles pesants, la corrosió per la humitat i les sals de desglaç, i finalment, un manteniment deficient a causa de l’acumulació de graves i vegetació. Aquests factors han generat diverses patologies, com filtracions d’aigua, esquerdes en el paviment i moviments anòmals. El símptoma més evident, però, són els sorolls i cops audibles que es produeixen quan els vehicles passen per sobre de les juntes a causa de l’existència de cargols o peces mal subjectes.