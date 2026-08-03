Terrassa adjudica per 132.500 euros el repintat de la senyalització viària a Ca n'Anglada, la Cogullada i Torre-sana

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat l’adjudicació dels treballs de repintat de la senyalització viària horitzontal i vertical en tres barris de la ciutat: Ca n’Anglada, La Cogullada i Torre-sana. L’actuació, que es durà a terme mitjançant un contracte basat en l’acord marc d’obres d’asfaltatge de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), anirà a càrrec de l’empresa API Movilidad SA per un import de 132.507,61 euros (IVA inclòs).
La resolució dona llum verda a una memòria valorada redactada pels tècnics del servei de Mobilitat el passat mes de juny de 2026. El contracte inclou els treballs de pintura per a la senyalització horitzontal, com són línies viàries o passos de vianants, i el subministrament i instal·lació de senyalització vertical. L’empresa adjudicatària ha ofert una baixa del 7,20% sobre els preus d’aquests treballs.
Treballs i terminis
El termini d’execució s’ha establert en 12 setmanes des de l’endemà de l’adjudicació, i s’inclou un període de garantia de dos anys. L’adjudicació d’aquests treballs s’ha canalitzat a través del sistema de compres centralitzades de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), al qual l’Ajuntament està adherit des del 2014. Aquesta fórmula permet als ens locals agilitzar la contractació, aprofitant les condicions d’un acord marc ja licitat prèviament.
Per garantir la correcta execució de les obres, el consistori ha designat la direcció facultativa i el director del servei municipal de Mobilitat per supervisar la intervenció de principi a fi. A més, per assegurar el compliment del contracte, l’empresa adjudicatària ha de constituir una garantia del 5% del preu net (5.475,52 euros).
Amb aquesta intervenció en la senyalització als carrers, l’Ajuntament vol garantir la seguretat i la claredat viàries en aquests tres barris de la ciutat, millorant tant la circulació de vehicles com la seguretat dels vianants en aquestes zones.