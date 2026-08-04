Qui va ser la veu pionera de la ràdio que dona nom a un carrer de Terrassa?

Carrer d'Antolina Boada
Districte: 6
Barri: Font de l’Espardenyera
Longitud: 162 metres
Codi postal: 08227
Numeració: Parells, del 2 al 10, i senars, del 3 a l’11
Ubicació: Una de les particularitats destacades d’aquest carrer és que “és un vial que no té sortida”
La ràdio ha acompanyat moltes persones en moments de tota mena i magnitud: a casa, a la feina, en el cotxe, en moments crítics i esglaiadors, en esdeveniments esportius o en episodis històrics. Molt sovint, la gent que hi treballa o hi ha col·laborat parla de la seva màgia, encara que, actualment, a una alta representació dels programes radiofònics aquesta qualitat s’ha esquinçat una mica, pel fet que també es pot veure en imatges. Són altres temps, és evident.
Va ser en el primer quart del segle XX quan la ràdio es va anar implantant a casa nostra. Tot i el paper secundari que, dissortadament tenia la dona en aquella societat, hi va haver locutores que van ser pioneres i van participar d’aquest naixement. Una d’elles, a la nostra ciutat. Antolina Boada i Ferrer (Terrassa, 1910-1997).
Ràdio Club, creada l’any 1928, seria el precedent del que es convertiria en Ràdio Terrassa EAJ25, fundada l’any 1932. Boada va ser primera locutora, com també ho va fer Maria Sabater, que va ser la veu que va donar la benvinguda a la primera emissió de Ràdio Barcelona, el 14 de novembre de 1924.
Vida laboral
La locutora egarenca va practicar tota la seva vida laboral a la ràdio, però no es va limitar a fer de locutora. Boada també va passar pels departaments de control, gravació, programació i administració. Ràdio Terrassa va premiar la seva trajectòria i, l’any 1972 li va fer entrega del “Micro de Plata” per celebrar els seus trenta anys a l’emissora. Dos anys més tard, se la va reconèixer amb guardó de Terrassenc de l’any, premi que va compartir amb Salvador Alavedra, Joan Castelló i Montserrat Corbera.
Amb data 27 de febrer del 2008, i en el Decret número 2904, l’Ajuntament va atorgar un carrer a la locutora pionera, en el barri de la Font de l’Espardenyera, en un “vial sense sortida, amb entrada a la banda dreta del passeig de Matadepera”.