Terrassa reivindica la llengua de signes catalana i els drets de les persones sordes

Terrassa va commemorar aquest dimecres el Dia de la Llengua de Signes Catalana amb un acte al Raval de Montserrat que va servir per reivindicar aquesta llengua i reclamar una societat més inclusiva i accessible per a les persones sordes.
La jornada, impulsada des de fa quatre anys per APESOTE, va reunir representants de la comunitat sorda, membres de la corporació municipal i entitats vinculades al sector. Durant l’acte es va posar en valor la llengua de signes catalana com una eina fonamental per a moltes persones i es va destacar la contribució de la comunitat sorda a la vida de la ciutat.
La presidenta d’APESOTE, Hala Triki, va ser l’encarregada de llegir el manifest commemoratiu, en què va reclamar més recursos d’interpretació en llengua de signes catalana, la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, una oferta cultural plenament accessible i una major presència d’aquesta llengua als centres educatius.
L’acte també va incloure la presentació del conte "El bosc dels signes", a càrrec de la seva il·lustradora, Raquel Barandiana. L’obra reivindica la diversitat de les formes de comunicació i posa l’accent en la inclusió i el respecte a les diferències.
La tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, va donar la benvinguda als assistents i va defensar la llengua de signes catalana com una llengua plena i rica, tot assenyalant que el seu reconeixement també implica el reconeixement dels drets de les persones sordes. També va destacar la tasca d’entitats com APESOTE i l’Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (APCS) - Les Cròniques, i va recordar l’actualització dels recursos municipals elaborats amb la col·laboració d’aquestes entitats i de la FESOCA per donar a conèixer la comunitat sorda i la llengua de signes catalana.
La commemoració es va tancar amb la hissada de la bandera de la comunitat sorda i amb la il·luminació de color blau de la façana de l’Ajuntament i del Monument de la Dona, com a mostra del compromís de la ciutat amb els drets de les persones sordes i la promoció de la llengua de signes catalana.
Els actes commemoratius havien començat dimarts amb la projecció de la pel·lícula "Sorda" al Cinema Catalunya.