Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 11 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dimecres 11 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Domínguez Gutiérrez, 91 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa. 

Isabel López Álvarez, 93 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.

Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Luis Guedella Méndez, 84 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.

Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Pura Beltrán Amaro, 84 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Miquel Garrigós Del Río, 75 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.

Cerimònia: 11 de febrer del 2026,a  les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades