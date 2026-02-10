Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 11 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 11 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carmen Domínguez Gutiérrez, 91 anys
Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.
Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Isabel López Álvarez, 93 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Luis Guedella Méndez, 84 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Pura Beltrán Amaro, 84 anys
Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.
Cerimònia: 11 de febrer del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Miquel Garrigós Del Río, 75 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 11 de febrer del 2026,a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.