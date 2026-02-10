A la rua Carnestoltes de dissabte hi haurà 25 comparses; a la infantil n'hi haurà 38

Enguany, la rua de dissabte comptarà amb la participació de 25 comparses -la mateixa xifra que el passat Carnestoltes- amb la del Groc Cridaner com a comparsa oficial d’aquest any, després d’haver-se proclamat guanyadora del 2025. L’endemà, la rua infantil de diumenge reunirà 38 comparses, de les quals 20 repetiran participació respecte de la rua del dissabte.
Unes opten per a sensibilitzar-se amb el públic infantil, d’altres mantenen el seu esperit transgressor: “Els infants ja veuen prou elements nocius al seu dia a dia com perquè nosaltres haguem d’amagar qualsevol cosa que ells ja veuen de normal”, reconeix Domènec Ferran, de Rives Triple Sex.
El programa de Carnestoltes
Terrassa celebrarà el Carnestoltes 2026 del 12 al 18 de febrer amb una programació farcida de cercaviles, rues, música, activitats familiars i actes tradicionals, que culminaran amb l’Enterrament de la Sardina al parc de Vallparadís.
La festa arrencarà dijous 12 de febrer, Dijous Gras, amb la concentració de grups de cultura popular al Raval de Montserrat i la cercavila dels Emissaris del Carnestoltes XLIX, que acabarà a la Plaça Vella amb el concert de La Xaxi Band.
El plat fort arribarà dissabte 14 de febrer amb la XLIX Rua del Carnestoltes, que recorrerà els principals carrers del centre de la ciutat a partir de les 17.45 hores. A la tarda-vespre, a l’Ajuntament, tindrà lloc el pregó i l’entrega de les claus de la ciutat. La comparsa oficial 2026, Groc Cridaner, amb “Posem llum a la foscor”, presentarà la Reina Tiffa-Rola i el Rei Tiffa-Nal.
El pregó anirà a càrrec del Casal de la Dona de Terrassa, que celebra el seu 40è aniversari reafirmant el seu compromís feminista i la lluita contra les violències masclistes. L’alcalde Jordi Ballart serà l’encarregat de lliurar la clau de la ciutat.
La jornada culminarà amb el Ball de Màscares, al Recinte Firal de Terrassa, amb música del DJ Alex Marteen i l’entrega de premis a les millors comparses de la rua.
El diumenge 15 de febrer serà el torn del públic familiar, amb la rua infantil al matí i una festa infantil a la plaça Nova, amb animació i participació de totes les comparses infantils.
Els actes més solemnes arribaran dilluns 16 i dimarts 17, amb la vetlla de la Reina i el Rei del Carnestoltes a l’atri de l’Ajuntament, i el tradicional Ball de Vídues, que demanarà dol rigorós i premiarà la millor caracterització.
Finalment, el dimecres de Cendra, 18 de febrer, Terrassa acomiadarà el Carnestoltes amb la Rua Mortuòria, l’Enterrament de la Sardina al Parc de Vallparadís —amb espectacle teatral i de foc— i una sardinada popular gratuïta, oberta a tota la ciutadania.