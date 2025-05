Terrassa tramita sis denúncies per homofòbia l'any 2024

L’Ajuntament de Terrassa va rebre l’any 2024 sis denúncies per situacions d’LGTBI-fòbia. D’aquest total, dues van ser administratives, dues penals i altres dues es van produir en l’àmbit laboral.

Així es desprèn de les dades publicades amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, per l’Ajuntament de Terrassa. De fet, és el Servei LGTBIQ+ l’encarregat d’aquestes gestions, el qual va fer públiques les dades de l’exercici 2024 corresponents a les atencions realitzades des del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (SAI DASIG).

En total, el servei ha fet acompanyament a 142 persones a través d’atencions socioeducatives i emocionals. De fet, han realitzat un total de 469 atencions a aquestes 142 persones. Això proporciona una xifra mitjana de 3,3 atencions per persona.

Per tipus, el 67% d’aquestes atencions han estat de caràcter socioeducatiu, el 32% han estat accions en l’àmbit emocional i un 1% corresponen a atencions conjuntes.

A més de l’atenció individualitzada, el servei també respon a consultes informatives puntuals. Al llarg del 2024, han estat 69.

Els joves, els que més

Pel que fa a l’edat, un 30% de les 142 persones ateses durant l’any 2024 s’ubiquen en la franja dels 16 als 35 anys, seguit d’un 21,6% de persones ateses en la franja dels 36 als 59 anys. Ambdues xifres han augmentat lleument respecte de les dades de 2023, suposant els grups d’edat amb major incidència en els nous expedients oberts.

Quant a la representació de la diversitat de gènere en els nous expedients, s’observa que el 50% han estat iniciats per homes, un 38% per dones, 9% per persones no binàries i un 3% per persones en exploració de la seva identitat de gènere.



Pel que respecta a la condició cis o trans, es destaca la superioritat d’expedients nous iniciats per persones trans, suposant-ne un total de 40, respecte de les persones cis, amb 32 expedients oberts, i 2 corresponents a persones en exploració.

En aquest sentit, el 54% dels nous expedients corresponen a persones trans*, evidenciant la importància del servei per aquest col·lectiu.