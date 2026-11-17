Terrassa sembla haver trobat finalment l’agulla i el fil per cosir un relat nadalenc plenament propi. Sota el lema "Un Nadal fet a mida", la campanya d'enguany reivindica una celebració 100% terrassenca que fuig de les estridències per ancorar-se en la identitat tèxtil, modernista i associativa de la ciutat. Així s’ha posat de manifest en l’acte de presentació conduït per Guille Guirado al Teatre Principal, que ha comptat també amb la presència de qui pot convertirt-se una de les protagonistes d'aquest Nadal, la Modista Reial del Vapor dels Reis. L'activitat estrenada al Vapor de Prodis l'any passat, enguany ampliarà la seva oferta de visites gràcies a la gran acollida que va tenir.
Durant la ceriomònia , amenitzada amb actuacions musicals de la soprano terrassenca Martina Paradell, el grup musical d’El Social, de Flamencologia i d'Ohrquestra, l’alcalde Jordi Ballart ha defensat un model que posa l’accent en l’autenticitat i el "terrassenquisme", allunyat de les pugnes artificials d’altres municipis: "Terrassa aposta per viure Nadal tal qual, sense participar en competicions per veure qui té l’avet més alt o el pessebre més estrambòtic". Ballart ha remarcat que aquestes festes han de transmetre catalanitat i orgull local, fent valdre el paisatge de vapors del 1900 per "teixir Nadal" i mantenint el compromís d’unes celebracions "100% accessibles" i presents a tots els districtes.
El tret de sortida oficial de les més de 180 activitats programades arribarà el 28 de novembre amb l’encesa de llums, però el calendari incorpora novetats que reforcen aquesta mirada local. Una de les grans cites serà l’11 de desembre, quan s’inaugurarà oficialment la restauració de la Masia Freixa amb un espectacle de llums singular abans d’iniciar la seva museïtzació. També s’estrenen visites guiades gratuïtes a l’edifici noble de l’Ajuntament (del 22 al 30 de desembre), un nou mercadal setmanal els dissabtes a l’avinguda del Bisbe Castelltort des del 12 de desembre i el Parc de Nadal del Roc Blanc, obert del 21 de desembre al 4 de gener amb un castell de gel. A més, la pista de gel de la plaça Nova incorporarà enguany una coberta per garantir el patinatge totes les festes.
La tradició i la cultura popular mantenen un pes central, amb un protagonisme especial per al Patge Xiu-Xiu, que celebra el seu 75è aniversari. L’emissari reial arribarà el 26 de desembre i serà el protagonista del videomàpping al Castell Cartoixa de Vallparadís (del 27 al 30 de desembre). Tampoc faltaran els set avets repartits per la ciutat - el del raval de Montserrat, de 12 metres, serà el més gran- l'exposició de pessebre al Sant Esperit, el cicle Sons de Nadal, els Pastorets, l’Home dels Nassos o una dotzena de Quintos populars.
En l’àmbit comercial i festiu, es reedita la campanya "Terrassa Val Molt!" fins al 13 de gener, juntament amb les fires de Santa Llúcia (que obrirà el 27 de novembre, i d’Hivern a la plaça Vella, culminant l’any amb la festa de Cap d’Any a la plaça del Rector Homs.
L’encesa de llums i l’estrena del pessebre, el 28 de novembre
El raval de Montserrat tornarà a acollir l’inici de Nadal a Terrassa el pròxim 28 de novembre, a les 18 hores, amb l’encesa de llums davant del Mercat de la Independència. Aquest esdeveniment marcarà l’arrencada festiva a tota la ciutat, comptarà amb un breu espectacle familiar protagonitzat per La Fada de la Llum i el Llumí, el guardià del Nadal egarenc, i culminarà amb una emotiva cantada conjunta de les corals de Terrassa Ciutat Coral. Aquell mateix dia s’obrirà al públic el tradicional pessebre de la ciutat, que es podrà visitar fins a l’11 de gener. D’estil clàssic i costumista, recrea enguany el fragment del corral i el galliner d’una masia catalana. El muntatge, envoltat per una tanca, combina fusta i porexpan treballat en tons foscos, decoració vegetal i figures de l’escola d’Olot.
Els Reis d’Orient tornaran a arribar en helicòpter
Tornaran a arribar en helicòpter per omplir de màgia els carrers de Terrassa el pròxim 5 de gener. L’aterratge de Ses Majestats al parc de les Nacions Unides està previst a les 16.45 hores, però la Festa de Benvinguda arrencarà abans, a les 15.30 hores, amb tallers infantils, xocolatada i les actuacions en directe de Miqui Giménez i els Bastoners de Terrassa.
A les 18 hores, la Cavalcada sortirà del carrer de Vallhonrat amb la rambla d’Ègara i recorrerà diversos carrers del centre fins a arribar al raval de Montserrat cap a les 19.45 hores. Per garantir una celebració inclusiva, el trajecte disposarà d’un espai per a mobilitat reduïda al passeig del Vint-i-dos de Juliol, un Tram Blau adaptat per a hipersensibilitat auditiva i interpretació en llengua de signes als discursos finals.
Les principals novetats
Més trens i més barris
El Trenet de Nadal amplia la seva cobertura passant de dos a tres vehicles i de 12 a 19 itineraris. Més enllà del recorregut estable del Centre, el servei arribarà per dates a Can Boada, Can Roca, Ca n’Aurell, la Maurina, Sant Pere, Can Palet, Sant Llorenç, Sant Pere Nord, Can Jofresa, les Arenes, Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Can Palet II, Xúquer, la Cogullada, Can Parellada, les Fonts, Ca n’Anglada, el Pla del Bon Aire, el Roc Blanc i el Segle XX.
Protagonisme pel Sant Jordi
Tions, gossos i gats. El parc de Sant Jordi acollirà a partir del 5 de desembre el Parc de Tions, un recorregut infantil per descobrir una vintena de tions de la cultura popular local, amb diverses propostes de dinamització i activitats complementàries. A més, el dia 12 de desembre (de 12 a 14 hores), l’amfiteatre serà l’escenari d’una passarel·la organitzada pel CAAD per fomentar l’adopció de gossos i gats.
Un retorn esperat
El gran tobogan. Més que una novetat és un retorn, L’oferta lúdica nadalenca de Terrassa reincorpora un tobogan gegant sintètic, que a diferència del 2024 que es va situar a la plaça Nova, ho farà a la del Primer de Maig, al barri de Sant Pere Nord. L’atracció funcionarà del 18 de desembre al 10 de gener de 2027. L’entrada general costarà 5 euros, mentre que escoles, entitats i persones amb capacitats diverses tindran una tarifa reduïda de 4.
L’èxit obliga a ampliar
El refugi dels Reis. Després de l’èxit de l’any passat, el Vapor de Reis amplia enguany la seva programació de tres a vuit jornades —del 27 al 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener, de 17 a 20.30 h— amb un recorregut immersiu gratuït (amb reserva prèvia a Entràpolis) sobre els preparatius reials. El recinte també acollirà un espai de joc infantil, una exposició de tions de Prodis (del 18 al 21 de desembre) i un Mercat de Nadal (19 de desembre).
Terrassenquisme brillant
Més llums i noves figures. L’enllumenat nadalenc de Terrassa creix enguany fins a superar els 1.500 punts de llum, fet que suposa 44 quilòmetres de carrers il·luminats. La decoració incorpora dotze figures tridimensionals de gran format inspirades en icones locals com la Masia Freixa —que tindrà una il·luminació especial—, el dàcar o la Garrafa de Quinto, a més de diversos elements plans amb la imatge del Patge Xiu-Xiu.