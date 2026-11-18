Els cartells electorals del PSC al barri de les Fonts, el nucli urbà que comparteixen Terrassa i Sant Quirze del Vallès, han estat l’objectiu principal d’una sèrie d’actes vandàlics des que va començar la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Així ho ha denunciat aquest dimarts l’agrupació socialista de Sant Quirze, que en un comunicat explica que diversos cartells del partit han aparegut pintats, estripats o malmesos, sobretot en aquest barri.
Segons els socialistes, no es tracta d’un fet puntual. Els atacs “s’han repetit en diverses ocasions” i el partit afirma que té constància de fets similars en altres municipis. Aquesta reiteració els fa sospitar que podrien ser “actuacions organitzades i no simples incidents aïllats”, una circumstància que consideren especialment greu i que demanen que s’investigui.
Per aquest motiu, el PSC de Sant Quirze presentarà una denúncia davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a la qual aportarà imatges dels desperfectes, i demanarà que s’adoptin les mesures corresponents. La formació també fa una crida a la resta de partits perquè condemnin aquests actes, ja que considera que “el respecte a les llibertats democràtiques ha d’estar per sobre de qualsevol diferència ideològica”.
En el comunicat, els socialistes remarquen que destruir la propaganda d’un adversari polític o intentar censurar el seu missatge “no té cabuda en una societat democràtica”. També lamenten que, en plena campanya del 29N, les idees es combatin “amb pintura negra i destrossant cartells”, i es pregunten quina idea de democràcia tenen els autors d’aquests actes.
El PSC de Sant Quirze afirma que continuarà fent campanya al carrer i tanca el comunicat amb aquestes paraules: “No ens intimidaran. No ens faran callar”.
Pancartes que desapareixen a Can Parellada
A Terrassa, membres del PSC del districte 7 també denuncien que han desaparegut pancartes del partit a Can Parellada. Segons explica Gabriel Zafra, conseller del Partit Socialista al Consell Municipal del Districte 7, fa uns dies van desaparèixer dues pancartes al carrer de França, una a tocar de l’avinguda del Vallès i l’altra, del carrer d’Amèrica. Aquest dimecres al matí, a més, els socialistes n’han penjat una de nova a la carretera de Rubí, i al cap de dues hores ja no hi era. “És una caça i captura contra els cartells del PSC”, lamenta Zafra.