El PSC ha traslladat aquest dimecres la campanya electoral del 29-N al Mercadal de Martí l’Humà, on l’exalcalde Pere Navarro i la portaveu socialista a l’Ajuntament i diputada al Parlament, Eva Candela, han mantingut contacte amb els veïns per presentar les propostes de la formació vermella. La defensa dels drets socials i la necessitat d’aconseguir una participació elevada han centrat el missatge dels socialistes.
Navarro ha plantejat les eleccions com una disjuntiva entre continuar avançant en drets o tornar enrere, apel·lant directament a la mobilització ciutadana: “No volem que Espanya, que en aquest moment és un exemple pel món, retrocedeixi, sinó que continuï sent un exemple i continuï liderant aquest món progressista”, ha afirmat.
En clau local, Candela ha situat la Ronda Nord i l’habitatge protegit entre les principals reivindicacions que Terrassa hauria de poder traslladar al Govern central. Sobre la primera, ha recordat que “és un projecte que fa anys que està sobre la taula i que encara s’ha d’acabar d’executar”. Pel que fa a l’habitatge, ha reclamat que els recursos del pla estatal arribin a la ciutat per impulsar la construcció de pisos protegits. “Infraestructures i habitatge són dels temes més importants i que, amb un govern progressista a Espanya, no tindran aturador”, defensava.
En aquest sentit, el grup ha reivindicat la presència de la terrassenca Rosa Sanz, número cinc de la candidatura socialista al Congrés.“És la manera d’estar en el lloc on es decideixen coses i d’expressar quines són les necessitats i les oportunitats d’una ciutat com Terrassa”, ha expressat Pere Navarro.