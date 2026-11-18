Les recents declaracions de la candidata de Front Ampli i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre el paper de la immigració en la construcció de Catalunya han obert un intens debat en plena campanya de les eleccions generals del 29-N. Durant un acte aquest cap de setmana, Colau va afirmar que "els barris populars de Barcelona van ser construïts per la gent treballadora migrant d'Extremadura i Andalusia, els anomenats xarnegos". Una tesi que ha trobat resposta en la veu del comunicador i humorista terrassenc Òscar Andreu, copresentador de "La Competència".
En una entrevista concedida al programa "El món a RAC1", Andreu ha qüestionat el relat exposat per l'exalcaldessa de Barcelona, qualificant-lo d'històricament simplista. El fragment de la seva intervenció radiofònica ha generat una notable repercussió digital i acumula ja més de 25.000 “likes” en poc més de 48 hores.
Durant la conversa, l'humorista egarenc ha criticat la idea recurrent que les onades migratòries de mitjan segle XX van construir el país partint de zero, assenyalant que aquesta visió obvia tota la trajectòria social, econòmica i industrial prèvia de Catalunya —un teixit productiu i obrer del qual Terrassa en va ser històricament un dels principals exponents—. "S'ha venut la idea que van venir a aixecar Catalunya... i Catalunya ja estava força aixecada", ha assegurat Andreu.
Crítica a una visió "paternalista"
Així mateix, el comunicador terrassenc ha rebutjat el que considera una mirada paternalista envers els treballadors que van arribar procedents d'altres punts de l'Estat. Segons ha exposat als micròfons de RAC1, sovint s'idealitza un procés migratori que en realitat responia a la necessitat de trobar un futur millor lluny de la precarietat: "Hi ha una certa infantilització en tota aquesta retòrica sobre la gent que ha vingut a aixecar Catalunya", ha remarcat, recordant que moltes d'aquestes famílies fugien de condicions de vida molt dures als seus llocs d'origen.
La intervenció d'Andreu a El món a RAC1 s'emmarca en la promoció de les darreres funcions del seu espectacle “Crida als ocells de colors llampants”, que tanca etapa després de tres anys als escenaris. Aquest monòleg centrat en la situació de la llengua i la identitat catalana va inspirar el llibre més venut del darrer Sant Jordi, “Manual de defensa del català”, i aviat farà el salt a la televisió.