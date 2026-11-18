El Nadal ja és a tocar. Dimarts al vespre, poques hores després que es presentessin al Teatre Principal totes les novetats d'unes festes marcades pel terrassenquisme, arribava al Raval de Montserrat el tradicional arbre de Nadal, que es va plantar davant l'Ajuntament. S'hi estarà durant totes les festes nadalenques.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl tradicional arbre de Nadal ja llueix al Raval\r\n\tRafel Casanova\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl dissabte 28 de novembre, també al Raval, tindrà lloc l'encesa de llums de Nadal i també l'estrena del pessebre.\r\n