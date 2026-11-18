Taigua, l’empresa municipal d’aigua de Terrassa, i Prodis Terrassa han signat aquest mes un conveni de col·laboració perquè persones usuàries de l’entitat puguin fer estades de formació professional a l’empresa i avançar així en la seva inclusió sociolaboral. L’acord té una durada de quatre anys i és el primer d’aquestes característiques que Taigua formalitza amb una entitat social.
Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció integral i acompanyament a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental, paràlisi cerebral o trastorn de l’espectre autista.
El conveni estableix un marc perquè aquestes persones puguin completar la seva formació en un entorn laboral real i adquirir experiència professional. Les estades estan vinculades a diverses especialitats formatives, com ara operacions auxiliars de serveis administratius generals, de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics i d’acabats rígids i urbanització; operacions bàsiques de cuina i de serveis de bar, cafeteria i restaurant; confecció i publicació de pàgines web; inserció laboral, i treball domèstic i neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.
Cada participant tindrà un pla formatiu propi
Cada participant tindrà un pla formatiu individualitzat, amb els objectius d’aprenentatge, el calendari i l’horari. Taigua i Prodis Terrassa el dissenyaran conjuntament perquè l’experiència s’ajusti al perfil i a les necessitats de cada persona.
Amb aquesta iniciativa, l’empresa municipal vol reforçar el seu compromís amb la inclusió laboral, la responsabilitat social i la igualtat d’oportunitats, segons ha explicat l’Ajuntament. El nou acord se suma a la col·laboració que Taigua ja manté amb Prodis Terrassa, ja que l’empresa municipal li té contractat el servei de reposició de voreres.