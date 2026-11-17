El nou mercat dels dissabtes del barri d’Ègara ja és gairebé una realitat. A poc menys d’un mes de la seva estrena, un total de 83 marxants han mostrat interès a participar en aquesta nova iniciativa comercial que preveu disposar de 38 parades repartides en una vintena de tipologies de productes. “Una resposta molt positiva que ens confirma que hi ha ganes i oportunitats per fer créixer aquest projecte”, expressa Xavier Cardona, tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats.
La proposta es va abordar aquest dilluns en una reunió entre el mateix regidor i representants de l’Associació de Veïns d’Ègara, que va permetre compartir els darrers detalls del projecte, escoltar les inquietuds del veïnat i tractar qüestions relacionades amb l’organització del mercat.
Pel que fa a la distribució comercial, el consistori també va concretar la tipologia de cadascuna de les 38 parades, amb una oferta que combina alimentació, equipament de la llar, moda i complements. La categoria amb més espai reservat serà la de moda femenina, amb sis parades. També hi haurà tres espais per a fruita i verdura, tres per a tèxtil de la llar i tres per a llenceria i roba interior. La resta de tipologies disposaran d’una o dues parades cadascuna.
En alimentació, l’oferta inclourà xarcuteria, embotits i formatges; pastisseria, forn i productes artesans; xurreria; conserves i olives; rostisseria i menjar preparat, fruita i verdura, i ous i productes de granja. També s’hi preveuen parades de flors i plantes, drogueria i neteja, productes per a animals domèstics, calçat, moda infantil i masculina, bijuteria, complements i marroquineria.
Les autoritzacions per ocupar les parades tindran una vigència de quinze anys i s’adjudicaran mitjançant un concurs públic en règim de concurrència competitiva. Cada paradista haurà de limitar la venda als productes corresponents a la tipologia que li sigui assignada. L’Ajuntament, tanmateix, es reserva la possibilitat de modificar aquesta distribució per motius d’interès públic, amb l’objectiu de garantir la varietat i l’equilibri de l’oferta comercial.
Mobilitat i aparcament
Un altre dels aspectes abordats en la reunió va ser l'afectació que el nou mercat pot tenir sobre l'aparcament i la mobilitat de l'entorn. L'Ajuntament està estudiant alternatives per minimitzar les possibles incidències i compatibilitzar l'activitat comercial dels dissabtes amb les necessitats quotidianes del barri.
El consistori defensa que el mercat pot esdevenir un element de dinamització econòmica i social, atraient nous visitants, ampliant l'oferta comercial de proximitat i generant activitat als establiments de l'entorn. Tant l'Ajuntament com l'associació veïnal van coincidir en la necessitat de mantenir oberts els canals de diàleg durant el desplegament del projecte per afavorir-ne la convivència amb la vida quotidiana del barri.