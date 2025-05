Torna la ruta per descobrir nous sabors

Aquest divendres 23 de maig arranca una nova edició del “Joc de Tapes”. Fins al 24 de juny, un total de 22 establiments de la ciutat oferiran tapes acompanyades d’una beguda per un cost de 5 euros. Aquesta iniciativa, organitzada pel Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, invita els terrassencs i els visitants a descobrir nous sabors amb una fórmula molt similar a l’antic “De tapa en tapa”.

El funcionament és ben senzill. Els participants poden aconseguir als mateixos establiments o a l’Oficina de Turisme una guia on es llisten els 22 locals que formen part del “Joc de Tapes”. Cada vegada que es tasta una tapa, el local hi posa un segell, i es pot valorar l’experiència amb una puntuació de l’1 al 5. La guia amb les valoracions es podrà entregar entre el 2 i el 27 de juny en diferents punts de la ciutat: Oficina de Turisme, Gremi d’Hostaleria, Galia Sant Pere, La Bodegueta del Pagès, Les Quadres de Cal Reig, Mítica la Vella o Zurito.

Hi haurà premis tant per als restauradors com per als clients, incloent-hi el sorteig d’un dinar o sopar per a aquells que completin la guia amb tots els segells. Els guanyadors es coneixeran el dimarts 1 de juliol (17.30h) a la Casa Alegre de Sagrera, on es farà l’entrega de premis.

Precisament, la Casa Alegre ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació d’aquest esdeveniment. El president del Gremi d’Hostaleria, Xavi Gómez, ha convidat a tothom a gaudir de l’oferta gastronòmica de la ciutat: “Animem a tothom, també els de fora, que vinguin a tastar la gran gastronomia que tenim ara mateix. Estem creixent com a ciutat i també en termes de gastronomia”. Ha ressaltat la importància de promoure el comerç local, expressant que “Terrassa ha de ser una ciutat oberta de dilluns a diumenge”.

L’esforç dels establiments

D’altra banda, el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador, ha agraït l’esforç dels “22 valents que s’han apuntat”, tot i que va manifestar que “l’any vinent han de ser més”. En nom del consistori, Salvador ha apuntat que “sempre estarem al costat d’aquests esdeveniments”, afegint que “la millor manera d’atraure al visitant és a través de l’estómac”.

Per la seva part, el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha destacat la necessitat de donar suport al sector: “La restauració ens necessita. S’han d’omplir els carrers, les terrasses i els interiors dels locals. Hem de convidar als nostres coneguts de fora a visitar la ciutat i perdre’s en aquest llibret”. Cardona també va titllar de “valents” els 22 restauradors participants en el “Joc de Tapes”, que “lluiten cada dia per tirar endavant els seus establiments”.

Presentació de l’esdeveniment a la Casa Alegre de Sagrera

ALBERTO TALLÓN

Premis per la implicació dels clients

El Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca premia la creativitat i l’esforç dels establiments participants, però també la implicació del públic assistent. A més del sorteig d’un dinar o sopar entre les persones que entreguin el llibre del “Joc de Tapes” complet amb tots els segells, hi haurà més premis per als clients. Fes una foto, gaudeix de les tapes i opta a guanyar entrades per a Port Aventura o el museu del FC Barcelona. Només cal seguir a Instagram el compte oficial del Gremi, publicar la foto i etiquetarla amb el hashtag #Jocdetapes25. El premi a la millor foto d’Instagram seran dues entrades a Port Aventura, mentre que la segona millor fotografia serà recompensada amb dues entrades per al museu del Barça.